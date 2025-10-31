Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Fachada do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) no Rio de Janeiro, familiares sentados aguardando liberação dos corpos da megaoperação. Imagem usada para matéria sobre Defensoria Pública ser barrada em perícia dos mortos no IML.

País

Defensoria Pública é barrada em perícia de mortos da megaoperação no Rio

Servidores não conseguiram acompanhar a necropsia no IML.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem da brasileira Juliana Marins, que caiu em trilha de vulcão na Indonésia, para uma matéria sobre resultado de nova autópsia

País

Veja o resultado de nova autópsia de Juliana Marins que caiu em trilha de vulcão na Indonésia

Jovem não apresentou sinais de desnutrição ou fadiga extrema

Redação 08 de Julho de 2025
Imagem da brasileira Juliana Marins em um jardim com flores coloridas e fundo de céu azul, ante de morrer em vulcão na Indonésia, ilustrando nova autópsia e chegada do corpo dela ao Brasil

País

Corpo de Juliana Marins é liberado para família após nova autópsia no Brasil

O novo laudo deve sair em até sete dias, segundo os parentes da brasileira que morreu no vulcão Rinjani, na Indonésia

Redação 02 de Julho de 2025
imagem mostra idoso morto na cadeira de rodas e área isolada com pessoas em volta

País

Neto é preso por andar com avô morto em cadeira de rodas para pedir esmola em Manaus

A prisão, em flagrante, ocorreu nesse sábado (7)

Redação 08 de Junho de 2025

País

Corpo de idoso desaparecido após naufrágio é encontrado em São Paulo

Ele foi vitimado pelo acidente com uma embarcação com 12 pessoas na cidade de Bertioga, em São Paulo

Redação 09 de Abril de 2023

PontoPoder

Corpo de Yanny Brena será velado no Complexo Anjo da Guarda, em Juazeiro do Norte

O corpo do vereadora foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro por volta das 18h

Ingrid Campos 03 de Março de 2023
Gambá em cima de corpo de homem morto no IML do Rio de Janeiro

País

Gambá é flagrado comendo parte do corpo de homem no IML do Rio de Janeiro

A Polícia Civil afirmou que abriu uma sindicância para apurar o caso

Redação 08 de Janeiro de 2023
Shayene e Moisés

País

Shayene Cesário, musa da Portela, é assaltada a caminho do IML para liberar corpo do marido

A influenciadora e ex-Fazenda teve os pertences roubados na manhã desta segunda-feira (26), um dia após a morte do marido

Redação 27 de Setembro de 2022
corpo no chão na br-116 após morte de PRFs

Segurança

Homem que matou PRFs em Fortaleza é identificado pela Perícia Forense

A pessoa tinha 31 anos e não possuía antecedentes criminais

Matheus Facundo 18 de Maio de 2022
jovem imobilizado após tentar estuprar dentista

Segurança

Dentista sofre tentativa de estupro em consultório de Fortaleza e é salva por noivo

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante pela agressão, ele ameaçou a profissional com uma faca, e afirmou pretender se matar após o crime

Matheus Facundo 14 de Dezembro de 2021
1 2 3