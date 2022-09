Shayene Cesário, musa da Portela, é assaltada a caminho do IML para liberar corpo do marido

A influenciadora Shayene Cesário, musa da escola de samba Portela e ex-peoa de "A Fazenda 5", foi assaltada a caminho do Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo do marido, Wilson Vieira Alves, empresário e ex-presidente da Vila Isabel. O roubo aconteceu na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, na manhã dessa segunda-feira (26), quando ela estava no carro com a mãe.

"Está sendo muito difícil, muito difícil. Está doendo muito. Nós o perdemos e temos que passar por isso. Ainda não tivemos nem cabeça para ver a questão do velório", informou a mãe de Shayene, Ana Lúcia Cesário, em entrevista ao jornal Extra.

Mãe e filha foram vítimas de um arrastão. Na região, cerca de 200 policiais civis e militares participaram de uma operação na via expressa da Linha Vermelha para conter atos de criminalidade e tráfico de drogas no Complexo da Maré.

"Foi tudo muito rápido. Eles pegaram outros carros e vieram roubando tudo. As janelas estavam abertas e eles levaram tudo da minha filha. Só não levaram as minhas coisas porque eu reagi", explicou Ana Lúcia.

Shayene, sua mãe e o filho de Moisés conseguiram ir ao IML no começo da tarde, após o susto do assalto. Segundo Ana Lúcia, o 17º DP tentará localizar o celular da musa da Portela por meio de um aplicativo de rastreamento.

Morte de ex-presidente da Vila Isabel

Wilson Vieira Alves, conhecido como Moisés, foi assassinado na noite do último domingo (25) quando parou para abastecer o carro em um posto na avenida das Américas, na Barra da Tijuca.

O ex-presidente da Vila Isabel saiu brevemente do veículo para ir a uma farmácia comprar medicamentos quando foi surpreendido, segundo o Extra, por dois homens em uma moto que dispararam contra ele e fugiram.

Moisés estava com Shayene e a filha do casal no carro. A família estava a caminho de um ensaio na quadra da Portela, no bairro Madureira. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as circunstâncias do crime.

A escola de samba Unidos de Vila Isabel emitiu nota de pesar lamentando a morte de Wilson.

"À frente da azul e branca no início dos anos 2000, Moisés teve papel definitivo na conquista da quadra da agremiação e do título de 2006. Por isso, diretoria, segmentos e componentes prestam solidariedade à família, amigos e admiradores do outrora dirigente. E respeitosamente manifestam condolências pela perda", diz a agremiação.