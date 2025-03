Redes bancárias públicas e privadas começam a oferecer, nesta sexta-feira (21), a nova modalidade de empréstimo consignado para trabalhadores CLTs. Intitulada "Crédito do Trabalhador", a medida também contempla produtores rurais e domésticos, além de autônomos inscritos como MEI.

A contratação do serviço pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o CTPS Digital. Para isso, basta o trabalhador fornecer dados como nome, CPF, tempo de serviço na empresa e o salário. Em até 24 horas, o aplicativo fornecerá as melhores opções de empréstimos, direcionando o resto do processo para uma instituição financeira escolhida.

De acordo com o Governo Federal, quem já possui um consignado em andamento poderá migrar para o novo serviço a partir do dia 25 de abril. No mesmo dia, a contratação também estará disponível pelos canais oficiais dos bancos.

Como será feito o pagamento?

Pelas regras do programa, o trabalhador terá que ceder 35% do salário para o pagamento das parcelas do empréstimo. Ou seja, esse valor será automaticamente descontado do contracheque a cada novo mês. Pelo aplicativo CTPS Digital, será possível conferir mensalmente a movimentação do empréstimo.

O novo crédito também torna possível utilizar 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia de pagamento, assim como 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa.

Caso deseje, o trabalhador também poderá migrar o pagamento para um banco com taxas melhores a partir de junho de 2025.

Segundo o Governo, mais de 80 instituições financeiras estão habilitadas para implementar a medida.

