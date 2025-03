Governo do Ceará prospecta indústrias no Rio Grande do Sul; Bertex demonstra interesse no mercado cearense

O Governo do Ceará está prospectando indústrias calçadistas no Rio Grande do Sul. Entre elas, está Bertex. Segundo o secretário Desenvolvimento Econômico (SDE), Domingos Filho, o CEO da companhia, Gerson Berwanger, demonstrou interesse em instalar uma fábrica no Estado. No entanto, as tratativas ainda estão em fase inicial.

Veja também Negócios Programa Entrada Moradia deve ser ampliado com novo investimento de R$ 200 milhões, diz Elmano Negócios Preço do pão de coco aumenta 30% com inflação do coco na Semana Santa, mas procura segue em alta

O secretário está na cidade gaúcha de Novo Hamburgo para a Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes (Fimec), que encerra nesta quinta-feira (20). Durante a viagem, conheceu a fábrica da Bertex.

“Falamos aqui na feira com mais de 20 empresas tentando atrair para o Estado e estamos otimistas”, disse Domingos. Segundo ele, executivos da empresa visitarão o Ceará para avaliar o ambiente de negócios e os diferenciais competitivos das regiões. Procurada, a Bertex informou que, "no momento, não há nenhum projeto de abertura de filial em andamento".

Domingos Filho visitou as instalações da fábrica acompanhado da secretária executiva da Indústria, Brigida Miola, e do gerente de Fomento Fiscal da Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece), Jean Brasileiro.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.