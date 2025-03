Maior empresa de envio e recebimento dos dados do mundo avalia investimentos no Ceará

Recém-chegada ao Brasil, a multinacional alemã DE-CIX, maior operadora de pontos de troca de tráfego do mundo, avalia investir em operação no Ceará. A empresa deve começar a operar no segundo semestre, inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro.

No caso de uma futura expansão no País, Fortaleza é uma das cidades que pode receber operações da DE-CIX. A empresa reconhece a importância da Capital no ponto de vista das telecomunicações, explica Darwin da Costa, líder de interconexão da companhia no Sul da Europa, África e América Latina.

“Todos os cabos submarinos estão chegando em Fortaleza. As Cable Landing Station, que são os pontos de amarração desses cabos, estão chegando em Fortaleza. Obviamente que a gente não podia fazer tudo numa fase inicial, mas a gente tem noção da importância de Fortaleza para o mercado das telecomunicações no Brasil”, avalia.

De modo geral, a empresa leva em torno de dois a três anos após a chegada em um país para fazer uma nova expansão. Mas as decisões podem tomar um ritmo mais acelerado conforme às necessidades do mercado, afirma Darwin da Costa.

Fortaleza já tem a infraestrutura necessária para receber investimentos robustos na troca de tráfego e está bem posicionada no setor, segundo o líder de interconexão da DE-CIX.

“Se você analisar o tráfico no Brasil, São Paulo sempre foi o primeiro, Rio de Janeiro o segundo. Mas Fortaleza passou e foi para a segunda posição nos últimos anos, Então Fortaleza não é só centro de cabos submarinos, não é só investimento em data center, mas também existe muita troca de dados naquela região”, aponta.

Na chegada ao Brasil, a DE-CIX fechou parceria com operadoras de data centers para instalar seus novos pontos de interconexão. Em São Paulo, a operação será em três empreendimentos, da Elea, Ascenty e Equinix. Já no Rio de Janeiro, em dois data centers, um da Elea e outro da Equinix.

A presença de parceiros estratégicos da companhia alemã pode ser um diferencial para a futura expansão da empresa. A Ascenty opera há dez anos um data center em Maracanaú, na Grande Fortaleza, com capacidade de 10 MW de armazenamento.

INTERCONEXÃO DIGITAL

Fundada em Frankturt, na Alemanha, há trinta anos, a DE-CIX oferece serviço de interconexão de dados em 60 países. O Brasil foi o primeiro da América Latina a receber investimentos da empresa.

Veja também Negócios Após ataques no Ceará, 5 provedores de internet encerram operações e outros 10 estão em processo para fechar Negócios Píer Beira-Mar passa por revisão técnica e está sem previsão para início de obras Negócios Programa Entrada Moradia deve ser ampliado com novo investimento de R$ 200 milhões, diz Elmano

A empresa oferece o serviço de interconexão de redes, que permite que diferentes redes se conectem e o tráfego de dados seja facilitado. A DE-CIX conecta operadoras de rede, provedores de internet e redes corporativas.

Os pontos de conexão no Brasil podem ser emparelhados localmente e integrados ao ecossistema global, com conexão com Nova York, Lisboa, Madri e Frankfurt.

Na prática, os usuários brasileiros podem alcançar de forma mais rápida e segura redes regionais e internacionais. A interconexão também deve auxiliar o desenvolvimento da indústria de automação.

O serviço de interconexão permite a redução do tempo de envio e recepção da informação, já que a rede de envio do conteúdo vai estar mais próxima do usuário final.

“Funcionamos como um aeroporto, que tem várias companhias aéreas e passageiros que chegam de um voo para outro voo. Essa troca de portas de embarque, de malas de um porão para outro, são como o tráfico de dados”, explica Darwin da Costa.

*A repórter viajou a convite da DE-CIX para o evento de lançamento da empresa no Brasil