Programa Entrada Moradia deve ser ampliado com novo investimento de R$ 200 milhões, diz Elmano

O Governo do Ceará planeja investir mais R$ 200 milhões no programa Entrada Moradia em 2025. Essa alocação de recursos deve beneficiar 10 mil famílias de baixa renda com assistência financeira para a aquisição da casa própria. A informação foi dada pelo governador Elmano de Freitas (PT), durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (20), na sede da Federação das Indústrias do Estado (Fiec), em Fortaleza.

O programa, lançado em julho de 2024, já alcançou a meta de contratos. Dos 10 mil disponibilizados no ano passado, 4.200 foram efetivados até fevereiro deste ano, e mais de 5 mil estão com o subsídio liberado, aguardando a formalização contratual. Diante desse resultado, o governo decidiu ampliá-lo

"Nós já estamos alcançando a meta dos 10 mil e vamos garantir o investimento de mais R$ 200 milhões para que o programa continue. Precisamos manter a construção civil do Ceará aquecida, mas, diante desse desafio, precisamos avançar muito e localizar as famílias, seja do Ceará Sem Fome, seja do Bolsa Família, para trazê-las para os empregos que estão crescendo no setor da construção civil no Ceará", disse o governador.

Outros detalhes sobre o novo aporte e prazos de implementação não foram divulgados.

Durante o evento, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) formalizou sua adesão ao Programa Acredita no Primeiro Passo, iniciativa voltada para a qualificação profissional, acesso ao emprego e apoio ao empreendedorismo. Foi celebrado um Protocolo de Intenções entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a CBIC.

Além do governador, estiveram presentes Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Renato Correia, presidente da CBIC, Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, Carlos Antônio Vieira, presidente da Caixa Econômica, e Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon Ceará.

Como funciona o Entrada Moradia

Para ter acesso ao benefício, é preciso:

Ter renda mensal de até R$ 4.400;

Não possuir imóvel próprio;

Morar no Ceará há pelo menos um ano;

Estar pela primeira vez em um programa de habitação.

Cada beneficiado selecionado contará com valor direcionado diretamente à Caixa Econômica para abatimento da verba inicial necessária para a contratação do financiamento.

Conforme o programa, o imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI) e o registro de imóveis já estão inclusos pelas construtoras dos empreendimentos cadastrados.

Veja passo a passo para solicitar o Entrada Moradia:

Escolher imóvel no site;

Pedir financiamento pelo MCMV;

Se cadastrar no site do Entrada Moradia;

Comprovar documentos no cadastro;

Assinar contrato do financiamento.

