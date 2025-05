Smart Pop Maraponga é lançado e já conta com 60% das unidades vendidas

O Smart Pop Maraponga, primeiro empreendimento fruto da parceria entre a Planet Smart City e a CR Duarte, já está com 60% das unidades vendidas. Com foco em oferecer comodidade para os moradores, o projeto conta com diversas inovações.

O Smart Pop Maraponga está situado na rua Benjamim Brasil, entre as avenidas Bernardo Manuel e Godofredo Maciel, com fácil acesso a diversos serviços e conveniências, como supermercados, academias, restaurantes e unidades de saúde.

As unidades estão disponíveis a partir de R$ 235,887.85, com opções variadas de plantas, com apartamentos de 42,38 m² e 45,48 m², e versões com garden de 59,24 m² e 62,34 m².

O empreendimento integra a linha Smart Pop, que une sustentabilidade, modernidade e tecnologia, com soluções que auxiliam o dia a dia dos moradores, como manual do habitante, iluminação LED, hortas urbanas e pavimentação drenante, além de micro habitats para a fauna local.

Outras comodidades disponíveis são piscina, espaço fitness, coworking, redário, pet place, salão de festas e bicicletário com área de reparos. O condomínio também oferece um aplicativo exclusivo para os moradores, além de um community manager, que apoia na criação de grupos e fornece ferramentas de governança e planejamento.

O empreendimento marca o início da colaboração entre a Planet Smart City e a CR Duarte, com o objetivo de democratizar o acesso à moradia inteligente no Ceará.

“Estamos unindo o nosso conhecimento global em soluções urbanas inteligentes com a expertise local da CR Duarte para entregar empreendimentos que realmente transformem o dia a dia das pessoas. Acreditamos que moradia inteligente não deve ser um luxo, e sim um direito acessível para todos”, comenta Susanna Marchionni, CEO da Planet Smart City no Brasil.

Legenda: Ampla área de lazer está disponível para os moradores Foto: Divulgação

Para a CR Duarte, o lançamento do Smart Pop Maraponga representa um marco importante e reforça o potencial de inovação no setor imobiliário cearense. Clausens Duarte, sócio da incorporadora, afirma: “Essa parceria é fruto de uma visão comum sobre o futuro das cidades e sobre como podemos atuar de forma mais inovadora no mercado imobiliário do Ceará. Os resultados do Maraponga mostram que estamos no caminho certo e que temos muito ainda a entregar”.

Infraestrutura sustentável

A sustentabilidade é um dos pilares do empreendimento, que adota práticas ecológicas com o uso de plantas nativas e de baixa demanda hídrica, além de promover a coleta seletiva de lixo e oferecer soluções que impactam positivamente o meio ambiente.

O projeto ainda conta com áreas de lazer como o deck com cozinha compartilhada e a biblioteca de livros e objetos, incentivando a convivência e o compartilhamento entre os moradores.

Serviço

