Feirão da Carmais reúne vantagens para compra de seminovos a partir desta sexta (16)

A Carmais Seminovos realiza, entre os dias 16 e 18 de maio, o Feirão Zera Estoque, considerado o maior evento de vendas de seminovos do Estado. Com mais de 700 veículos disponíveis, o feirão acontece na loja Carmais Seminovos da Av. Barão de Studart, 1846, e oferece condições imperdíveis para quem quer comprar ou trocar de carro com segurança e economia.

Durante os três dias de evento, os clientes poderão aproveitar parcelas a partir de R$ 999 além de um bônus de R$ 1.000 para ser usado como preferirem na negociação, seja em desconto, avaliação do usado ou estética automotiva. Todos os veículos contam com garantia e laudo cautelar, e diversos modelos estarão disponíveis com até um ano de garantia. Outro atrativo é que quem fechar negócio durante o feirão leva o carro com o tanque cheio, conforme condições divulgadas na loja e no site oficial.

“Temos a melhor avaliação de seminovos do mercado e não vamos perder negócio. Estamos promovendo o melhor evento de compra de seminovo aqui na Carmais Seminovos”, destaca Antônio Nina, diretor de seminovos do Grupo Carmais.

No sábado (18), além das ofertas especiais, a Carmais Seminovos preparou um momento especial de comes e bebes para os clientes.

Serviço

Data:

16/05 (quinta-feira): das 8h às 19h

17/05 (sexta-feira): das 8h às 18h

18/05 (sábado): das 9h às 13h

Local: Av. Barão de Studart, 1846

Telefone: (85) 3306-8889

Whatsapp: +55 (85) 98126-3833

Site: carmaisseminovos.com.br