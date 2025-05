Ceará tem maior parque de máquinas retilíneas da América Latina para fabricação de calçados

A empresa calçadista Vulcabras instalou, no Ceará, o maior parque de máquinas retilíneas da América Latina, para a produção dos cabedais dos tênis, que é a parte de cima com características de "meia".

A informação foi passada pelo CEO da empresa, Pedro Bartelle, em entrevista ao Diário do Nordeste.

"Já estamos passando de mil máquinas. Esse investimento grande que a gente fez nos últimos anos, é para fazer essa parte superior do tênis elástica, como cabedal, a parte de meia. E isso tem dado muito certo".

Tênis 'Corre' é produzido no Ceará

No ano passado, a Vulcabras produziu 25,6 milhões de pares de calçados em suas três unidades, localizadas no Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul. Para este ano, ela amplia a linha Corre, que são os tênis de alta performance da Olympikus.

Legenda: Tênis de alta performance da Olympikus, marca da Vulcabra,s é produzido em unidade de Horizonte Foto: Divulgação/Vulcabras

"Lançamos a segunda versão do nosso tênis mais tecnológico, feito aqui no Ceará. É um tênis com placa de propulsão a base de carbono, revestida de grafeno, solas super modernas, com muito amortecimento e resiliência, devolvendo impulsão", explica Bartelle sobre o produto.

A linha Corre, atualmente, representa cerca de 20% do faturamento da marca Olympikus. Por conta do bom desempenho da linha, a divisão de calçados esportivos cresceu 3,5% do ano passado para cá, somando pouco menos de 4,4 milhões de pares.

Bartelle ainda comenta que a empresa continua lançando, também, produtos intermediários, para atingir mais públicos. "Nossa empresa sempre foi uma grande democratizadora do esporte do Brasil, agora democratizando também a alta performance", comenta.

Melhor 1º trimestre da história

Divulgado recentemente, os resultados da Vucabras trazem um lucro líquido de R$ 106,1 milhões no primeiro trimestre deste ano (1T25), representando alta de 19,5% em relação ao mesmo período de 2024. Conforme a empresa, este é o melhor primeiro trimestre da história da companhia.

A Receita Líquida alcançou de R$ 701,2 milhões no 1T25, um crescimento de 17,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, marcando o 19º trimestre consecutivo de alta, impulsionado principalmente pelo sucesso da linha Corre, que continua ampliando volume e preço médio de vendas.

O Lucro Bruto foi de R$ 281,9 milhões, crescimento de 17,5% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, com Margem Bruta de 40,2%. O EBITDA somou R$ 140,4 milhões com crescimento de 14,7% uma Margem EBITDA de 20%.

"Estamos muito confiantes para os próximos meses. O início das ativações de 50 anos da Olympikus, os novos lançamentos da linha Corre, as novas coleções de Mizuno e de Under Armour mostram que ainda temos um longo caminho de crescimento à nossa frente", afirma Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras.

O canal de e-commerce, manteve forte expansão no 1T25, com crescimento de 53,8% em relação ao 1T24, alcançando faturamento de 118,4 milhões e representando 16,9% da receita líquida da companhia.

Expansões recentes

Em 2024 a unidade de Horizonte da Vulcabras passou por duas ampliações. Em junho, foi entregue a primeira ampliação do ano na fábrica, que expandiu em 8 mil metros quadrados (m²) o espaço. O investimento total girou em torno de R$ 30 milhões e levou a um aumento de cerca de 10% da produção, passando para 110 mil pares de calçados diários.

A ampliação mais recente e concluída neste ano é menor do que a primeira (aumento de 5 mil m²), mas manteve o mesmo valor de investimento: R$ 30 milhões. Com as duas expansões, a planta em Horizonte sai de 91 mil m² para 104 mil m². Somente nos primeiros 5 meses de 2025 a unidade contratou 1,5 mil pessoas e já prevê novas expansões na produção.

