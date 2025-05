O que faz Fortaleza ter um dos maiores PIBs de tecnologia do Brasil?

As empresas de tecnologia em Fortaleza vem ampliando seu faturamento e mostram participação relevante no Produto Interno Bruto (PIB) da Capital cearense. De acordo com rankings divulgados pelo Observatório da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), o setor fatura R$ 9,7 bilhões na cidade e tem uma participação de 6,3% no Produto Interno Bruto local.

Em Recife, o faturamento do setor foi um pouco menor: R$ 9,3 bilhões. As cidades com os maiores faturamentos do setor são Barueri (R$ 31,3 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 59,5 bilhões) e São Paulo (R$ 212,7 bilhões).

Veja ranking do faturamento

São Paulo: R$ 212,7 bilhões Rio de Janeiro: R$ 59,5 bi Barueri: R$ 31,3 bi Curitiba: R$ 28 bi Brasília: R$ 23,2 bi Belo Horizonte: R$ 21,7 bi Manaus: R$ 21 bi Campinas: R$ 19,2 bi Porto Alegre: R$ 15,3 bi Florianópolis: R$ 12 bi Indaiatuba: R$ 10,6 bi Fortaleza: R$ 9,7 bi Recife: R$ 9,3 bi Jundiaí: R$ 8,8 bi Goiânia: R$ 6,5 bi

Apesar de ter um faturamento menor, as riquezas geradas pelo setor de tecnologia em Recife tem uma fatia maior do PIB da capital pernambucana: 8% do total. No Brasil, o ranking é liderado pelas cidades de Barueri (27,2%), Florianópolis (25,1%) e Indaiatuba (24,5%). Os números consideram o PIB de 2021.

O vice-presidente da Acate, Túlio Duarte Christofoletti, reforça ainda que Fortaleza tem 9,1 mil empresas do setor de tecnologia, maior número do Nordeste e 7º maior do País.

"Um PIB fortíssimo e todos os elementos para avançar no setor: universidades formando pessoas, empreendedores e uma possibilidade de energia verde que tem despertado muito interesse fora do País".

Serviços de alta tecnologia

Daniel Monteiro, especialista em tecnologia e diretor da Digital College, explica que o Ceará conta com muitas empresas de tecnologia que prestam serviços para setores como varejo e indústrias.

“Há oferta de serviços de alta tecnologia e terceirização de mão de obra, o outsourcing de tecnologia, com programadores, suporte técnico, por exemplo”.

Entre os atrativos e potenciais de Fortaleza e do Ceará, ele destaca justamente a mão de obra, a localização geográfica que possibilita conectividade e a chegada de data centers de grandes empresas.

“Há elevados investimentos acontecendo e, recentemente, o Ceará vem evoluindo muito em inteligência artificial”.

“A gente se destaca muito bem, somos formadores de mão de obra. No entanto, boa parte dessa mão de obra está sendo exportada. Assim, ao invés de gerar receita para o Estado, esses profissionais estão indo morar fora. Alguns moram aqui e trabalham para empresas de fora”, pontua Monteiro.

Inteligência artificial para ganho de produtividade e faturamento

Um dos grandes usos da tecnologia oferecidos por empresas no Ceará, segundo Daniel, diz respeito ao uso de Inteligência Artificial para ampliar os ganhos dos negócios. “É feita uma imersão nas empresas, muitos são negócios supertradicionais, e identificamos oportunidades de aplicar a IA para ter um ganho exponencial de receita”.

Ele revela que, com isso, inclusive, muitas empresas que passam por esse tipo de imersão começam a atuar na área de tecnologia, gerando novas receitas.

O especialista, que presta esse tipo de serviço, pontua que negócios do varejo, da indústria alimentícia, por exemplo, e até do agro tem passado fortemente pela implementação de tecnologias para ganhos de faturamento.

“Uma das empresas que atendemos é de biotecnologia, que trabalha com viveiros de camarão”, disse Monteiro, exemplificando a aplicação da tecnologia no setor agro.

Christofoletti inclusive reforça que as biotechs, assim como as deep techs, são grandes apostas para o crescimento do setor nas cidades. Nas biotechs, vemos tecnologia voltada para novos materiais, como embalagens sustentáveis, por exemplo. "A aproximação com a academia também é fundamental".

