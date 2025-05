Recife passa Fortaleza entre aeroportos que mais movimentam passageiros internacionais no Nordeste

O Aeroporto Internacional de Fortaleza perdeu mais uma posição entre os terminais com maiores movimentações internacionais do Norte e Nordeste. Após Salvador ultrapassar a Capital cearense, Recife atingiu um resultado maior em abril deste ano.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no mês passado, Fortaleza movimentou 33,7 mil passageiros de voos internacionais, contra 37,9 mil de Recife e 41,6 mil de Salvador.

A perda de posição internacional ocorreu após 15 meses na segunda colocação, atrás apenas de Salvador.

A perda de posição do Aeroporto de Fortaleza tem relação com o fim de voos adicionais da Air France para Paris no último mês de março e o fim da terceira frequência semanal extra da Gol para Buenos Aires.

Em termos de novos voos, o voo semanal da Air France para Caiena não conseguiu sustentar a tendência de queda.

Comparando abril de 2025 com abril de 2024, porém, o Aeroporto Pinto Martins cresceu 9,5% em movimentação internacional.

Conforme comentamos no mês de abril, era esperado que Fortaleza fosse ultrapassada também por Recife. Ainda mais, espera-se que a diferença cresça nos próximos meses, dado que a capital pernambucana verá o início de novos voos internacionais: Jetsmart para Buenos Aires e Azul para Europa.

Em Fortaleza, porém, o único novo voo internacional previsto se processará com a chegada da Iberia em janeiro de 2026.

Corroborando com menores quantidades de passageiros internacionais, entre Salvador, Recife e Fortaleza, o aeroporto da capital cearense tem tido seguidamente a menor taxa de ocupação de aeronaves em voos internacionais, com 78% de ocupação de seus voos.

Salvador e Recife apresentaram 81% e 82%, respectivamente. A cada 1 ponto percentual a menos, são 400 passageiros a menos viajando.

Cenário nacional

Com a 3ª posição no Norte-Nordeste, nacionalmente, Fortaleza caiu uma colocação e está na 9ª posição entre os aeroportos que mais movimentam passageiros internacionais.

Veja os 10 aeroportos brasileiros que mais movimentam passageiros internacionais

GUARULHOS: 1.253.082 RIO DE JANEIRO: 395.176 CAMPINAS: 88.941 FLORIANÓPOLIS: 74.343 BRASÍLIA: 68.060 SALVADOR: 41.616 CONFINS: 41.371 RECIFE: 37.901 FORTALEZA: 33.726 PORTO ALEGRE: 23.462

Em março passado, Fortaleza estava na 8ª posição. Recife e Salvador ganharam ambos uma posição cada. Salvador ultrapassou o aeroporto de Confins (Belo Horizonte), Recife e Fortaleza.

Salvador e Maceió com novos voos internacionais

Além de Recife que se destacará com a chegada de novos voos internacionais nos próximos meses, Salvador e Maceió também terão novos voos internacionais ainda em 2025.

A low-cost argentina Flybondi voará para as cidades em dezembro próximo.

