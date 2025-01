Air France confirma nova rota ligando Fortaleza a Caiena, capital da Guiana Francesa

A companhia aérea Air France confirmou nesta sexta-feira (17) a nova rota ligando Fortaleza a Caiena, capital da Guiana Francesa, a informação foi repassada pela Secretaria de Turismo do Estado do Ceará à Coluna. A operação será realizada semanalmente, utilizando o moderno Airbus A320, com capacidade para 170 passageiros.

Este não é o primeiro voo do Nordeste com destino a Caiena. Companhias como Azul e a antiga TAF voavam entre Fortaleza e Caiena.

A Air France já conta com 5 voos diretos semanais ligando Fortaleza a Paris e poderá ter o reforço de assentos a Paris também via Guiana Francesa. A notícia já havia sido ventilada em primeira mão pela Coluna de aviação do Diário do Nordeste.

Veja também Igor Pires Air France planeja aumentar voos para a alta estação 2025/2026 no Ceará Igor Pires Aeroporto de Fortaleza tem o pior crescimento em movimentação de passageiros do Nordeste

Segundo o Governo do Ceará, a nova rota reforça o papel do Estado como um hub estratégico de turismo e negócios, consolidando o Ceará como um dos destinos mais acessíveis e bem conectados do Brasil. O governador Elmano de Freitas anunciou a notícia por meio das redes sociais e afirmou que o estado continuará trabalhando para atrair novos voos e, com isso, aumentar ainda mais a movimentação de turistas.

“Hoje, o Ceará lidera o turismo internacional no Norte e Nordeste, consolidando nosso Estado como a porta de entrada do Brasil para turistas estrangeiros. Com a chegada de mais um voo da Air France, impulsionamos ainda mais o turismo internacional, posicionando o Ceará como um destino acessível e conectado ao mundo. Além disso, fortalecemos a cadeia produtiva do setor e geramos mais oportunidades para o nosso povo”, destaca Elmano.

Segundo o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, entrevistado nesta semana pela Coluna, a operação representa uma excelente oportunidade para aumentar o fluxo de turistas internacionais e estreitar os laços comerciais e culturais entre o Ceará, a Guiana Francesa e os mercados europeus. “Com mais essa rota, o Ceará se posiciona como um destino cada vez mais globalizado, conectado aos principais polos internacionais. Estamos felizes pela parceria com a Air-France, especialmente pela valorização do nosso Estado, com diversas operações”, destaca.

Além de abrir novas portas para o turismo, a rota também oferece acesso facilitado ao mercado francês pela América do Sul, gerando novas oportunidades de negócios, intercâmbio cultural e crescimento econômico. A chegada da Air France é mais um passo para consolidar o Ceará como uma referência internacional no setor de turismo.

Visita à KLM

Também nesta Elmano visitou novamente a empresa holandesa KLM na Europa (a última visita havia sido em maio de 2024). O objetivo é trazer de volta a companhia, que ainda não retornou ao Estado no pós-pandemia.

A KLM voou para Fortaleza entre maio de 2018 e março de 2020 e era uma das companhias que mais movimentava europeus ao Estado.