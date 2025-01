Aeroporto de Fortaleza tem o pior crescimento em movimentação de passageiros do Nordeste

O Aeroporto Internacional de Fortaleza registrou o pior resultado de movimentação de passageiros em 2024, na comparação com os terminais das capitais do Nordeste.

Fortaleza cresceu apenas 1,1% na comparação com 2023, movimentando no ano passado 5,65 milhões de passageiros, cerca de 68,6 mil viajantes a mais que o ano anterior.

Na média, as capitais do Nordeste cresceram 6,8% em movimentação de passageiros nacionais e internacionais, 6 vezes mais que o Pinto Martins.

Os aeroportos de São Luís, Teresina, Natal e Salvador têm dados liberados apenas até novembro de 2024 e foram comparados com igual período de 2023.

Nossos vizinhos cresceram de forma vigorosa: Maceió, 14%, e João Pessoa, 12%. O super hub Recife registrou crescimento de 6,1%, e Aracaju, 9,4%.

A coluna procurou a Fraport para comentar o resultado de 2024. Quando a empresa se posicionar, a matéria será atualizada.

O que aconteceu com o Aeroporto de Fortaleza?

Houve algo errado no Aeroporto Pinto Martins e não é de hoje que dizemos isso. Talvez o pior já tenha ficado para trás, o terminal deve crescer mais entre janeiro de 2025 sobre janeiro de 2024, porém, há um sinal de alerta que precisa ser bem entendido.

Isso acontece também porque todos os outros grandes e médios aeroportos estão buscando seus lugares ao sol no que se refere a mais voos, mais aeronaves circulando. E agora em um momento em que faltam aviões no mundo, somente aqueles que melhor souberem negociar conseguirão os voos adicionais.

E certamente, não vimos o Ceará no rol dos melhores negociantes nos últimos anos. O novo secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, parece ter entendido a missão inadiável de buscar mais movimentação aérea para o Ceará e chega num momento que parece mais favorável. Ter sorte faz parte do jogo também.

