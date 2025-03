Estação das Artes celebra aniversário de três anos; confira a programação de 27 a 30 de março

Em celebração ao aniversário de três anos, a Estação das Artes contará com programação especial entre os dias 27 e 30 de março. Haverá shows musicais, oficinas, exposição fotográfica e outras atividades.

Na noite do dia 27, o espaço terá a discotecagem da DJ Maarji e haverá a exposição fotográfica "EntreTempos", com curadoria de Francis Wilker e Lucia Andrade. No dia 28, Mateus Fazeno Rock e Agê farão a festa. No sábado (29), sobem ao palco Di Ferreira e Luedji Luna.

Domingo (30) será a vez da sambista cearense Gabi Nunes, comemorando os três anos do Mercado AlimentaCE, equipamento da Estação das Artes.

Espaço já recebeu várias atividades desde a inauguração

De acordo com o Governo do Ceará, mais de 390 mil pessoas já passaram pela Estação das Artes desde o primeiro dia de funcionamento do espaço, inaugurado no dia 30 de março de 2022.

Além disso, o local já recebeu cerca de 800 atividades, entre festivais, exposições e apresentações artísticas nas mais diversas linguagens.

Veja a programação completa

Quinta, 27/03

18h30 às 21h

Abertura da Exposição EntreTempos, na Plataforma da Estação das Artes

Discotecagem com Maarji

Sexta, 28/03

18h às 23h

“Novo Baile Soul”, com Agê

“Jesus Ñ Voltará”, com Mateus Fazeno Rock

Acesso: Ingresso Solidário (1 kg de alimento não perecível, exceto sal)

Entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade do espaço

Classificação indicativa: 18 anos

Sábado, 29/03

18h às 23h

“Caos e Benção”, com Di Ferreira

Luedji Luna canta Sade

Acesso: Ingresso Solidário (1 kg de alimento não perecível, exceto sal)

Entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade do espaço

Classificação indicativa: 18 anos

Domingo, 30/03

Aniversário Mercado AlimentaCE

10h às 13h – Oficina de Pintura Infantil – “Desenhos Animados”, com Fleuri Cardoso e Talita Késsia

10h às 15h – Feira Agroecológica e de Empórios

10h às 11h30 – Oficina De Impressão Botânica – “Pintando com a Natureza”, com Suel Silva e Matheus Henrique no Mercado Miudinho (Vagas: 10 crianças com acompanhante)

10h30 às 11h30 – Cozinha-show “Mistura Quilombola”, com Cleomar Ribeiro e Luciana dos Santos

12h às 15h – “O Samba é de Moça”, com Gabi Nunes e convidadas

Acesso: Ingresso Solidário (1 kg de alimento não perecível, exceto sal)

Entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade do espaço

Classificação indicativa: Livre

