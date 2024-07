Festival do Pratinho reúne opções tradicionais, veganas e diferenciadas na Estação das Artes

Tradicional, vegano, sem glúten, sem lactose e até de baião de polvo. Neste sábado (20) e domingo (21), o Festival do Pratinho oferece essas e outras variações da delícia genuinamente cearense para ninguém colocar defeito.

O evento ocupa o Complexo Cultural Estação das Artes, numa realização do Mercado AlimentaCE. Nesta segunda edição, mais de 20 expositores oferecerão pratinhos para todos os gostos, dos usuais às releituras. Além deles, os seis restaurantes do Mercado também prepararão pratos.

Os preços variam entre R$10 e R$20. Além dos sabores já citados, o público também encontrará pratinho com vatapá de camarão e de moqueca de arraia, entre outros, num misto de tradição e modernidade.

Comida e música

A ideia é que, além e comida, a iniciativa ofereça diversão. No sábado, a partir das 18h, Iara Pamella animará o público com hits como “Eu Juro”, “Meu Vício”, “Sol do Meu Verão” e “Lindos Momentos”.

Legenda: No sábado (20), Iara Pamella animará o público com hits como “Eu Juro”, “Meu Vício”, “Sol do Meu Verão” e “Lindos Momentos” Foto: Thiago Matine

Na sequência, é a vez de Vanessa A Cantora. A artista volta ao palco da Estação das Artes com as inconfundíveis interpretações pessoais do forró das antigas, trazendo nova cara ao tradicional e atingindo novos públicos.

Por sua vez, no domingo (21), a programação musical conta com o Forró Tá Bonito Pra Chover, às 11h, com leituras e releituras de ritmos nordestinos e brasileiros, a exemplo de xote, baião e arrasta-pé.

Legenda: Vanessa A Cantora também integra programação do Festival Foto: Thiago Matine

Logo depois, Pavão do Acordeon sobe ao palco com repertório eclético e dançante. Em mais de 20 anos de carreira, é conhecido por embalar o público com interpretações de sucessos de forró, jovem guarda, MPB e brega.

Além disso, o domingo ainda contará com a performance “Pintura Facial para Crianças”, de 11h às 12h, desenvolvida pelo Grupo Artesanias em parceria com o Sesc.



Serviço

Festival do Pratinho do Mercado AlimentaCE

Neste sábado (20) e domingo (21), em diferentes horários, no Complexo Cultural Estação das Artes. Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro. Entrada gratuita. Mais informações pelas redes sociais da Estação das Artes e do Instituto Mirante