Brunch no Ceará vai muito além do cardápio americanizado e inclui de panelada a smoothie

Nascido em Londres, popularizado nos Estados Unidos e tão cearense quanto. Esse é o brunch, termo em inglês cada vez mais falado nas bandas de cá – embora o conceito já esteja com a gente há bastante tempo. É outro nome para a nossa merenda reforçada, aquela velha “pratada” consumida entre o café da manhã e o almoço.

Farta e saborosa, a opção une as duas refeições em uma só num horário alternativo, sobretudo aos domingos. A chegada desse hábito ao Brasil é recente, após os anos 2000, e apareceu primeiro nos hotéis, principalmente em São Paulo. Cedo adaptou-se ao nosso cardápio mais tropical, com frutas, frios e outros insumos.

Quem conta tudo é Luiz de França, professor da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, da Unifametro e da Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza. Segundo ele, talvez o brunch realmente já tenha aparecido há mais tempo no Ceará e no Nordeste como um todo, resultado de nossos hábitos culturais.

Legenda: Panelada é uma das opções de brunch mais tradicionais no Ceará Foto: Ismael Soares

“Alguns pratos comuns da nossa cultura alimentar, a exemplo de panelada, buchada, cuscuz e sarapatel, têm o hábito de serem consumidos em feiras e mercados municipais aos sábados e domingos. O horário geralmente é mais cedo. Começa no início da manhã e vai até o almoço”, detalha. Ao mesmo tempo, o estudioso percebe outro panorama.

Hoje em dia, além da veia raiz, já existem cafeterias e padarias se especializando nos brunches com inspiração americanizada também, moldando o menu para estar na fronteira entre os dois paladares – o de lá e o daqui. É o que explica a presença de opções estrangeiras, mas customizadas com carne de sol desfiada, cuscuz, tapioca, uso de leite de coco, manteiga da terra, ovos fritos, mexidos e cozidos e sucos naturais locais.

Legenda: Cuscuz do Aconchego alimenta e traz novas sensações ao paladar Foto: Ismael Soares

O Verso conheceu de perto três variações do brunch em Fortaleza e adianta que, de fato, tem para todos os gostos. Caso o desejo seja por gastronomia contemporânea, o restaurante Aconchego – integrado ao Museu da Indústria, no Centro – oferece quatro opções em que prevalece o gosto made in Ceará de apuro à mesa. São pratos cuidadosamente selecionados de forma a aumentar ainda mais a paixão pelo que é nosso sem descuidar da sustância.

No Mercado São Sebastião, o quiosque do Nem - O Rei da Língua recorda, com mais força, a tradição da maioria dos cearenses de gostar de caldo, panelada, cozido e outros alimentos dessa natureza. Com toda a simpatia e desenvoltura, o dono do estabelecimento faz da merenda reforçada um motivo a mais para atrair a clientela e deixar o paladar feliz.

Por fim, o Coffee Break Coco Bambu aproxima o brunch americano da convivência fortalezense por meio de cardápio na qual a fusão das duas cozinhas acontece de modo natural e delicioso. Além desses três lugares, preparamos uma lista com vários outros para você saber qual melhor se sintoniza com sua preferência. Veja e vá.

Aconchego

O restaurante diurno faz poesia com o nome das quatro opções de brunch à disposição, incorporando as diferentes paisagens cearenses. O Brunch da Chuva, por exemplo, leva tapioca mole de coco, nata, queijos coalho e manteiga e crumble de erva-doce. Cestini de canjica e café coado na hora completam o cenário. É de comer rezando.

Legenda: Brunch da Chuva, da Praia, do Sertão e da Serra são as opções deliciosas e poéticas do restaurante Aconchego Foto: Ismael Soares

Por sua vez, o Brunch da Praia tem toast de pão de fermentação natural na chapa, sour cream de hortelã, tomate-cereja, lâminas de banana da terra azeitada, files de camarões e molho de açaí. Acompanha suco de laranja natural. Já o Brunch do Sertão reúne cuscuz com carne do sol, cheiro verde, queijo coalho e manteiga da terra. Tem também mini-bruaca com doce de leite caseiro e baked merengue de canela junto a um cafezinho coado na hora.

O Brunch da Serra te leva às alturas com baguetinha de fermentação natural com ovos cremosos, parmesão, pepperoni, geleia de morango e manjericão. Como acompanhamento, cacau quente. Os valores ficam entre R$37 e R$55. “Brunch, pra mim, significa uma refeição com muita liberdade e flexibilidade: de horário, de menu, de lugar”, explica Karol Teodoro, chef do Aconchego. “E também une uma diversidade de comidas e bebidas muito gostosas”.

Legenda: Valores dos brunches no Aconchego ficam entre R$37 e R$55, com diversidade de comidas e bebidas Foto: Ismael Soares

De acordo com ela, o termo está associado a momentos especiais e fartura. Tanta fartura que a palavra estrangeira surge da junção dos substantivos usados na língua inglesa para denominar “breakfast and lunch”, mescla de lanche com almoço. “O conceito é sobre a programação, e não necessariamente sobre o cardápio. Ele pode ser o que se quiser”, diz. “Mudamos o horário do restaurante pra atender melhor ao público do brunch”.

Serviço

Rua Dr. João Moreira, 143 - Centro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h30 às 17h; sábados e domingos, das 9h às 17h. Mais informações nas redes sociais

Ale Felix

São fartas as possibilidades de combinação na Ale Felix - Confeitaria Francesa para que você monte seu brunch. O cardápio abarca desde doces – a exemplo de Pavê de Vó, Banoffe e Blondie de Limão e Pistache (uma massa densa de brownie de massa branca com recheio de brigadeiro de pistache e geleia de limão siciliano) – a salgados, incluindo Croissant com cogumelos e brie e Quiche de camarão. Os valores são a partir de R$20,90.

Serviço

Av. Desembargador Moreira, 2940, Dionísio Torres. Funcionamento: de terça a sábado, de 10h30 às 20h. Mais informações nas redes sociais

Atelier 1913

“Aprecie um brunch tipicamente cearense o dia todo”: a sentença resume bem a experiência do Atelier 1913. Dividido em quatro categorias – Cumbucas de Cuscuz, Waffles Salgados, Waffles Doces e Bebidinha – o cardápio de fato entrega o que promete. Dá para ser feliz a partir de R$23. Detalhe para o Alto da Serra, versão do clássico “Clericot” – delicado, cítrico e levemente alcoólico. Entre o café da manhã e um almoço, um toque especial.

Serviço

Rua Antônio Augusto, 744, Meireles. Funcionamento: de terça a sexta, das 12h às 20h; sábados e domingos, das 9h às 21h. Mais informações nas redes sociais

Chacra Cafeteria

No Chacra, especializado em cozinha libanesa, a dinâmica é unir vários pratos para compor o brunch. Diversidade de cafés, quentes e gelados – incluindo café turco, resultado da infusão de grãos moídos a nível extra-fino – unido a delícias como esfihas, kibes, falafel e pastas são ótima pedida. Mas se o desejo for por tapioca, cuscuz e até empadão, por lá tem também. O Buffet Café da Manhã, aos sábados, domingos e feriados, sai a R$54,90 por pessoa.

Serviço

Av. Rogaciano Leite, 1735, Guararapes. Funcionamento: de terça a sexta, das 11h às 21h; sábados e domingos, das 7h30 às 21h. Mais informações nas redes sociais

Coffee Break Coco Bambu

Sofisticação, praticidade e um brunch mais alinhado à dinâmica americana podem ser encontrados no Coffee Break Coco Bambu. Com opção de Drive Thru, autoatendimento e atendimento em mesa, o recanto é ideal para quem quer algo mais despojado sem abrir mão do toque cearense.

Legenda: Crostini de Ovos e Bacon, um mergulho na cozinha estadunidense, é mais uma das opções de brunch disponíveis no Coffee Break Coco Bambu Foto: Ismael Soares

Diretor executivo da casa, Kayro Braga nos apresentou três pratos, todos imperdíveis: Crostini de Ovos e Bacon, um mergulho na cozinha estadunidense, com ovos, bacon e creme de abacate, finalizado com molho de mostarda e mel; Smoothie de manga, trazendo a fruta batida com iogurte e tops de amêndoa, chocolate, granola e banana; e Rabanada com Frutas, composto de mamão, melão, uva e banana e creme inglês. Como bebidas, Fresh Juice, Red Juice e Tropical Juice.

“A gente sempre teve no cardápio o café da manhã, mas não tínhamos ainda um menu voltado para o brunch. Até que houve a ideia de um café da manhã um pouco mais reforçado para abraçar justamente a pessoa que talvez ainda não queira almoçar, mas quer algo além do primeiro lanche do dia”, explica.

Legenda: Delicioso, Smoothie de Manga traz a fruta batida com iogurte e tops de amêndoa, chocolate, granola e banana Foto: Ismael Soares

Ele reforça a prática já vista em outros estabelecimentos de que os itens do brunch estão disponíveis durante todo o dia. E adiciona outras opções no cardápio, a exemplo de omelete, tapioca, cuscuz e croissant recheado. O ticket médio na loja, sem adição de bebida, fica em torno de R$35. “O brunch daqui é um equilíbrio entre regionalidade e algo mais rebuscado. Nosso conceito é que todo mundo se sinta à vontade para consumir qualquer coisa”.

Serviço

R. Barão de Aracati, 1060 - Aldeota. Funcionamento: Diariamente, de 8h às 22h; Drive-Thru, de segunda a sexta, das 7h às 22h; Delivery, de segunda a sexta, das 7h30 às 22h. Mais informações pelas redes sociais

DOC Trattoria & Wine Bar

Com café da manhã aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 11h, o DOC Trattoria & Wine Bar igualmente preza pela multiplicidade de sabores no brunch, com toque mais estrangeiro. Com pratos a partir de R$22, tem Pancake (panqueca tradicional finalizada com mel e frutas), Cornetti Salati (trio de mini-croissants com presunto e queijo, ovo scrambled e rosbife), Yogurt Cereali e Frutta (iogurte grego acompanhado e frutas da estação), e mais.

Serviço

Rua Ana Bilhar, 1173, Varjota. Funcionamento para café da manhã: sábados, domingos e feriados, das 8h às 11h. Mais informações nas redes sociais

Nem - O Rei da Língua

Em praças mais tradicionais da gastronomia fortalezense, o teor do brunch segue um costume mais “raiz”. O quiosque Nem - O Rei da Língua, há 29 anos no Mercado São Sebastião, é prova disso. Funciona desde às 5h30 para dar sustância a quem chega das festas da madrugada. “No período de São João, os quadrilheiros, depois de ter dançado tanto forró, passam aqui para o brunch”, diz o próprio Nem, dono do estabelecimento.

Legenda: Panelada, língua de boi e assado de panela integram o brunch do Nem - O Rei da Língua desde às 5h30 da manhã Foto: Ismael Soares

A sustância vem do que há de melhor na nossa cozinha: panelada, buchada, carneiro, sarrabulho, sarapatel, língua, carne do sol, galinha caipira, frango ao molho e peixada estão entre as 14 opções de prato. Se a escolha for não encher muito a barriga para o almoço, existem possibilidades um pouco mais leves.

Caldo de carne, caldo de mocotó e gostosinho – aquele com arroz, cuscuz, carne moída e ovo – são algumas. Conforme Nem, “desde o começo das atividades, percebemos que, pela manhã, as pessoas gostam de uma comida mais forte. Mas o brunch não tem hora certa. Servimos o que o cliente pede”. O preço fixo dos pratos é R$22 – exceto a peixada, de R$25.

Legenda: Natural da Serra de Baturité, Daniela Araújo é cliente fiel do quiosque do Nem e gosta de galinha caipira Foto: Ismael Soares

Natural da Serra de Baturité, Daniela Araújo é cliente fiel do quiosque do Nem, sobretudo aos domingos. “Esse é considerado o dia da família, então venho sempre. E acabamos ficando pra merenda. Geralmente peço galinha caipira”, diz, afirmando ainda que o esposo prefere buchada e panelada.

Ao que Nem completa: “Nós, do Nordeste, já servimos o brunch há anos. Mas como essa palavra em inglês ficou mais popular, e como as pessoas adoram palavras em inglês, tudo melhora porque passamos até a vender mais”.

Serviço

Box 230/231/232 do Mercado São Sebastião (Rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro). Funcionamento: diariamente, de 5h30 às 15h. Mais informações nas redes sociais

Padoca Les Roches

No menu Café da Manhã da casa – a R$38,50 por pessoa – há café, suco de laranja, ovos mexidos, geleia, pote de kefir com frutas, granolas e mel orgânico. Mas o brunch por ir além, incluindo sanduíches, tapiocas, omeletes, sopas e pizzas.

Serviço

Rua Antenor Rocha Alexandre, 650, Parque Manibura. Funcionamento: diariamente, das 7h às 22h. Mais informações nas redes sociais

Painê

Com unidades na Varjota, na Messejana e no Dionísio Torres, além de nos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi, a Painê tem de bruschettas a croissants e mini-croissants, passando por sanduíches, pão de coco, empanada, pastel de natal e bolo de laranja e amêndoas. O diferencial da casa é que tudo é feito de forma artesanal, atraindo paladares mais exigentes.

Serviço

Diferentes unidades em Fortaleza – Varjota, Messejana, Dionísio Torres e nos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi. Funcionamento em diferentes horários conforme cada unidade. Mais informações nas redes sociais

Tasquinha Portuguesa

Na seção Cafeteria da Tasquinha Portuguesa – espaço de culinária lusitana artesanal com toque cearense – as bebidas vão de Café bombom a Chocoalcool. Por sua vez, entre os alimentos, estão coxinha de carneiro, quiches, covilhetes e empadas, além de panquecas, tapiocas e omeletes. Tudo bastante diverso para fazer completa a experiência do brunch.

Serviço

Av. Olavo Bilac, 1032 - Pres. Kennedy. Funcionamento: de terça a domingo, de 10h às 22h; sextas e sábados, de 10h às 23h. Mais informações nas redes sociais

Torra Café

Localizado na Vila Pita, no bairro Aldeota, o Torra Café está sempre pronto para oferecer um brunch caprichado. O melhor dia para isso é aos domingos, uma vez ser o único dia em que o estabelecimento funciona desde a manhã, das 9h às 16h. Os famosos PFs da casa, com três opções de escolha, incluem ovo com bacon, queijo coalho assado com ervas, rabanada com frutas vermelhas e acompanhamentos. A partir de R$34.

Serviço

Rua Sabino Pires, 17, Aldeota. Funcionamento: de terça à sábado, das 14h30 às 21h; aos domingos, das 9h às 16h. Mais informações nas redes sociais