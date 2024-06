Pistache vira tendência em Fortaleza e vai de sorvete a sanduíche; veja opções e onde encontrar

Versátil no preparo e com propriedades benéficas para a saúde, o pistache começou a ganhar popularidade no Ceará na última década, refletindo tendências gastronômicas nacionais e internacionais. Na Capital, o número de restaurantes, cafeterias e docerias que incorporaram a oleaginosa aos menus aumentou especialmente no último ano, e já é possível encontrá-la em diversos pratos, de doces tradicionais a opções salgadas.

Para Leandro Camarro, professor da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, além do crescente interesse por ingredientes mais saudáveis, o cearense vem se tornando mais aberto a diferentes sabores, o que explica o fortalecimento da tendência por aqui.

"O Ceará tem uma forte cultura de doces e sobremesas, e o pistache tem sido incorporado em várias receitas tradicionais e inovadoras, criando uma ponte entre o tradicional e o contemporâneo. A similaridade com ingredientes locais, como a castanha de caju, também pode facilitar essa aceitação", explica o professor.

Atualmente, o pistache não é produzido no Brasil, o que acaba encarecendo os produtos que utilizam o insumo. No entanto, uma parceria entre a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) e a Embrapa gerou um projeto-piloto que busca tornar o Ceará pioneiro na produção de pistache no País, já que o Estado tem condições climáticas favoráveis para o cultivo. Ainda não há data prevista para a produção experimental começar.

Para os apaixonados pela iguaria, o Verso preparou um guia com mais de 10 estabelecimentos gastronômicos e diversos tipos de quitutes com pistache na Capital. Confira a seguir:

Veja também Verso Manga com sal e mais temperos: cearense adapta negócio dos EUA e vende a fruta de forma inusitada Verso Pratinho vendido na porta de casa fortalece Gastronomia de Calçada na periferia de Fortaleza

Sorvete de pistache

Legenda: Pistache integra menu da Bellucci há 10 anos Foto: Ismael Soares

Pioneira em Fortaleza, a sorveteria Bellucci Gelateria apostou no pistache já no início do negócio, há uma década. Hoje, o menu conta com quatro sabores de gelato com a oleaginosa – Pistacchio puro, Cioccolato Bianco con Pistacchio (chocolate branco com pistache), Pistacchio con Arancia (pistache com laranja cristalizada) e a versão vegana do Pistacchio puro.

Legenda: Calda de pistache que vira casquinha crocante é adicional dos picolés da gelateria Foto: Ismael Soares

No copinho, os valores variam entre R$ 18,50 (pequeno, até 2 sabores) e R$ 24 (grande, até três sabores). Na casquinha, custam R$ 20,50 (médio, até 2 sabores) e R$ 24 (grande até 3 sabores). O gelato vegano tem acréscimo de R$ 4. Há ainda o delicioso picolé de Leite e creme de leite fresco com recheio de pistache (R$ 15), que pode ser incrementado com calda de pistache (R$ 17).

Serviço

Endereço: R. Frederico Borges, 624 - Varjota / Av. Washington Soares, 85 - Shopping Iguatemi Bosque - Edson Queiroz

Mais informações: @belluccigelateria

Legenda: Produtos com pistache são protagonistas na Bacio di Latte Foto: Reprodução/Instagram

Com três lojas em Fortaleza, a gelateria Bacio di Latte é um destaque nacional quando se fala em pistache. Há dois sabores de sorvete que têm a oleaginosa: o de Pistacchio, à base de leite e creme de leite, e o de Mousse di Pistacchio, que combina o fruto com uma calda cremosa e crocante de pistache.

Há ainda produtos para consumir em casa, como o Bombom di Pistacchio (144g, R$ 39,90), o Creme Bella de Pistacchio (250g, R$ 90) e o Pavê de Pistacchio (1L, R$ 139,90).

Serviço

Endereço: Av. Senador Virgílio Távora, 303 - Meireles / Shopping Iguatemi Bosque - Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz / Shopping RioMar Fortaleza - R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Mais informações: @baciodilatte

Legenda: Pistache é destaque na Pittucio Foto: Divulgação

Outra gelateria que oferece diversas opções de produtos com pistache é a Pittucio Gelato. As principais opções são o gelato de pistache (em três tamanhos, com valores de R$ 21 a R4 26), o milkshake de pistache (R$ 25,40), o picoletto de pistache (R$ 19,40) e o charutinho (R$ 16,40).

Serviço

Endereço: R. Frederico Borges, 333 - Meireles

Mais informações: @pittuciogelato

Legenda: Sobremesas de pistache chegaram ao cardápio do Burger King em maio Foto: Reprodução/X (@burgerkingbr)

No mês passado, o Burger King anunciou quatro novas sobremesas com pistache: casquinha recheada com calda de pistache, BK Mix Pistache com Brownie, BK Mix Pistache com Cookies de Baunilha e VBK Mix com calda sabor pistache. Os valores dos sorvetes, disponíveis em todas as lojas da rede, variam entre R$ 7,90 e R$ 17,90.

Serviço

Mais informações: @burgerkingbr

Pizzas

Legenda: Pizza de chocolate branco com creme de pistache é sucesso na UP! Forneria Foto: Ismael Soares

Com sede recém-inaugurada na Vila Pita, a UP! Forneria tem como destaque a pizza de chocolate branco com creme de pistache, que chegou ao cardápio na Páscoa e virou a favorita da clientela. Vendida apenas no tamanho médio, ela custa R$ 49,90 e tem como base uma massa de longa fermentação leve e crocante. Quem desejar incrementar o pedido pode pedir a duplinha doce, pizza de dois sabores que une o sabor do pistache ao red velvet (R$ 65,90).

Serviço

Endereço: R. Norvinda Pires, 80 - Aldeota

Mais informações: @upforneria

Sanduíche

Legenda: Sanduíche "Escandaloso" se destaca pelo creme de pistache Foto: Paulo Araújo/Divulgação

No Focaccio, os sanduíches são feitos com focaccias crocantes e assadas na hora e há uma opção especial para quem ama pistache. É o Escandaloso (R$ 42), que tem como base creme de pistache, stracciatella (creme de burrata) e mortadela italiana. A finalização é feita com pistache picado.

Para quem quer misturar o pistache com outros sabores, a lanchonete ainda oferece a opção Do Meu Jeito (R$ 49), que permite que o cliente escolha um mix de cinco recheios.

Serviço

Endereço: R. Coronel Jucá, 69 - Varjota

Mais informações: @focaccio.original

Danish e croissant

Legenda: Danish é opção salgada com toque de pistache Foto: Ismael Soares

Uma das pioneiras no uso da iguaria na Capital, a Molino Padaria Artesanal conta com 11 opções de lanches com pistache, entre sobremesas, bebidas e opções que unem o doce ao salgado. .

Exemplos dessa receita de sucesso são o danish de mortadela, muçarela, pistache, pesto e limão siciliano (R$ 22,90), opção em que o pistache complementa a experiência gastronômica, e o já tradicional croissant de pistache (R$ 21,90).

Serviço

Endereço: R. Torres Câmara, 314 - Aldeota (Fortaleza) / Av. Eusébio de Queiroz, 1890 - Shopping Eusébio - loja 100 (Eusébio)

Mais informações: @molinopadariaartesanal

Sobremesas, cafés e mais

Legenda: Padaria artesanal tem diversas opções de doces com pistache, como o Kouign-amann, o Paris-brest, cookies e macarons Foto: Ismael Soares

Apesar da versatilidade, é nos pratos doces que o pistache costuma brilhar, figurando como protagonista nos menus de docerias e cafeterias. Na Molino Padaria Artesanal, sobremesas que unem sabor e requinte também se destacam, como o Kouign-amann (cubo de massa folhada com creme de pistache, R$ 16,10), o Paris-brest (R$ 11,50) e o New York Roll com creme de pistache (R$ 23,50).

Na carta de cafés, a padaria oferece o Iced Latte de pistache (280ml, R$ 19,90). Há ainda cookies, macarons, entremet e diversas outras opções com o fruto seco.

Legenda: Rabanada faz parte do cardápio fixo da cafeteria, nas versões tradicional e com pistache Foto: Reprodução/Instagram

No Torra Café, a tradicional rabanada ganhou uma versão especial, com creme de pistache e morangos (R$ 25). Na carta de bebidas, a cafeteria conta com o affogato de café com pistache (R$ 27). Ainda é possível incluir o creme de pistache como acompanhamento nas opções de prato feito ou como borda adicional nos cafés da casa.

Serviço

Endereço: Rua Sabino Pires, 17 - Vila Pita - Aldeota

Mais informações: @amotorracafe

Legenda: Gateau Opera une sabor do pistache à castanha de caju Foto: Reprodução/Instagram (@nusse.cafe)

No Nüsse Café, quem ama sobremesas de pistache encontra diversas opções de receitas autorais, com valores para todos os bolsos. No cardápio, há tartalete de pistache com geleia de frutas vermelhas (R$ 25), croissant recheado com brigadeiro de pistache (R$ 29), maxi cookie de pistache (R$ 18), macaron de pistache (R$ 9) e brigadeiro de limão siciliano com pistache (R$ 5).

Outro destaque é o Gateau Opera (R$ 29), que une o sabor do pistache ao da castanha de caju.

Serviço

Endereço: Jardins Open Mall - R. Maria Tomásia, 521 - Aldeota / Shopping Iguatemi Bosque - Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz / Seara Hotel - Av. Beira Mar, 3080 - Meireles

Mais informações: @nusse.cafe

Legenda: Donut de brigadeiro de pistache da Fluffly Donuts Foto: Naiana Lima/Divulgação

Quem deseja saborear um donut com o sabor especial do pistache pode provar o novo sabor da Fluffy Donuts: brigadeiro de pistache finalizado com pedacinhos de pistache (R$ 17).

Serviço

Endereço: R. Israel Bezerra, 56 - Dionísio Torres

Mais informações: @fluffydonuts_ce

Legenda: Cookie da Dociê é feito com pasta artesanal de pistache Foto: Rhayane Gois/Divulgação

Para quem deseja levar delícias para consumir em casa, a Dociê oferece cookies bem recheados de diversos sabores. Uma das novidades do cardápio é o cookie de pistache (R$ 13,70), feito com massa tradicional, gotas de chocolate branco, pasta artesanal de pistache e pedacinhos de pistache.

Serviço

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 1700 - Aldeota

Mais informações: @docieoficial_

Legenda: Nova barra de chocolate LaNut tem recheio de pistache Foto: Reprodução/Cacau Show

A rede de chocolates Cacau Show também decidiu investir no pistache e hoje conta com quatro opções fixas no catálogo: dois tipos de trufas, um tablete de pistache com chocolate e um picolé de pistache com chocolate branco. Os valores dos produtos variam entre R$ 3,19 e R$ 32,99.

Serviço

Mais informações: @cacaushow