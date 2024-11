Confira programações culturais gratuitas que celebram o Dia da Consciência Negra em Fortaleza

Celebrado nesta quarta-feira, 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é uma data de extrema importância não só para a luta antirracista, mas para a valorização da produção cultural e intelectual negra no Brasil. Pensando nisso, diversos espaços culturais de Fortaleza prepararam uma programação especial em alusão à data neste mês, com destaque para shows, exibição de filmes, rodas de conversa e outras atividades artísticas.

Entre as opções nos próximos dias, há eventos para quem quer curtir o feriado – instituído nacionalmente no ano passado e comemorado pela primeira vez neste ano – e o fim de semana. Para te ajudar a montar o seu roteiro, o Verso reuniu programações gratuitas, com opções para todos os gostos. Confira a seguir:

Veja também Verso Festival Elos 2024: com Alceu Valença e Liniker, veja line-up do evento em Fortaleza Verso Artista Jeff Alan pinta retratos de pessoas anônimas nas ruas de Fortaleza, e quadros impressionam

Homenagem ao cinema nacional

Legenda: Na trama, Taís Araújo interpreta a médica Capitu Foto: Mariana Vianna/Divulgação

Nesta quarta-feira (20), o Cineteatro São Luiz realiza três sessões especiais gratuitas em alusão ao Dia da Consciência Negra. A mostra começa às 13h30, com a exibição do documentário “Pitanga” (2017), de Beto Brant e Camila Pitanga, que conta a história do ator Antônio Pitanga, um dos grandes nomes do cinema nacional.

A segunda sessão começa às 16h, com a distopia “Medida Provisória” (2022), dirigido por Lázaro Ramos. Em seguida, às 18h10, o cineteatro exibe “Othelo, o Grande” (2024), de Lucas H. Rossi dos Santos, documentário que conta a trajetória de um dos maiores atores do País.

Serviço

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Celebração do Maracatu Cearense

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, o cantor Pingo de Fortaleza realiza, nesta quarta-feira (20), junto ao Maracatu Solar, o Capoeira Angola Órum Àiyé e o músico Cláudio Mendes, um espetáculo que reverencia a história do maracatu cearense. Na ocasião, também ocorrerá o lançamento de “Maculelê Redivivo”, nova versão da música “Maculelê”, de Pingo e Guaracy Rodrigues.

O evento é gratuito e acontece na Associação Cultural Solidariedade e Arte (Solar), na Avenida da Universidade, no Benfica, a partir das 18h. Simultaneamente, o single será lançado nas plataformas digitais e no site Digital da Música Cearense. O clipe da música também será lançado nesta quarta, no canal do YouTube do cantor Pingo de Fortaleza.

Serviço

Quando: Quarta-feira (20), às 18h

Onde: Associação Cultural Solidariedade e Arte (av. da Universidade, 2333 - Benfica)

Acesso gratuito

Samba cearense no RioMar Kennedy

Legenda: Felipe de Paula, o Dipas, é músico, ator e antropólogo Foto: Igor de Melo/Divulgação

O multiartista Dipas, à frente do projeto Batuque do Dipas, preparou um show especial para celebrar o Dia da Consciência Negra. O músico apresenta o repertório, que une tradições rítmicas da música afro-brasileira à originalidade da cultura afro-cearense, nesta quarta-feira (20), na praça de alimentação do Shopping RioMar Kennedy, às 19h. O evento é gratuito e para todas as idades.

Serviço

Quando: Quarta-feira (20), às 19h

Onde: Praça de Alimentação do Shopping RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Acesso gratuito

Música, cinema e roda de conversa na Estação das Artes

Legenda: Luiza Nobel é uma das atrações do Festival Black Era Fortal Foto: Lia de Paula/Divulgação

Durante todo o mês, o Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro, tem sediado ações que integram a 2ª edição do Festival Afrocearensidades, realizado pelo Governo do Estado. Neste ano, o evento tem como tema “Na Ginga dos Saberes Ancestrais”.

Nos próximos dias, o equipamento cultural realiza uma série de atividades que integram o festival, de mostra de curta-metragens a um festival com line-up 100% composto por artistas negros do Ceará.

No Dia da Consciência Negra (20/11), o Complexo recebe uma programação especial, promovida pela Secretaria da Igualdade Racial do Ceará (Seir) em parceria com a Estação das Artes e a Kuya - Centro de Design do Ceará. Na ocasião, haverá exibição do documentário “Benção”, seguido por roda de conversa com participantes do filme, roda de samba e batalha de rima.

Na sexta-feira (22), a Estação recebe um show da orquestra Aguidavi do Jêje (BA), que completa 20 anos em 2024. Já no sábado (23), o complexo cultural realiza o Festival Black Era Fortal, com uma roda de conversa sobre produção cultural e apresentações dos artistas Luiza Nobel e Baile Preto, Melanina convida Dipas, Outragalera, Mumutante part. Cabulosa, DJ Nego Célio e DJ Bugzinha.

Legenda: Rapper Rico Dalasam se apresenta na Estação das Artes no dia 29 Foto: Divulgação

Já no fim do mês, na sexta-feira (29), o rapper paulista Rico Dalasam volta à Fortaleza para mais um show da celebrada turnê "Escuro brilhante, último dia no orfanato Tia Guga", que traz o repertório do disco lançado em dezembro do ano passado.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (20/11)

14h – Exibição do documentário “Benção” + Roda de conversa com participantes do documentário (Mãe Zima, Dona Verônica Quilombola, Sara Sousa e Roseane Gurgel)

Onde: Kuya - Centro de Design do Ceará

16h – Roda de samba com Grupo Mesa 4 e Lorena Lyse + Apresentação de exposição de arte e curtas

Onde: Estação das Artes

18h15 – Batalha de rima com Cururu Skate e Rap, Zioto Mob e Perimetrurbano

Onde: Estação das Artes

Sexta-feira (22/11)

20h às 21h30 – Show Aguidavi do Jêje (BA)

Sábado (23/11)

14h às 16h – Roda de conversa “Produção cultural fora dos eixos: um papo sobre a produção preta e periférica”, com Nenzinha Ferreira e Pretim Dalest

16h às 21h30 – Festival Black Era Fortal, com Luiza Nobel e Baile Preto, Melanina convida Dipas, Outragalera, Mumutante part. Cabulosa, DJ Nego Célio e DJ Bugzinha

Sexta-feira (29/11)

20h às 21h30 – Show Rico Dalasam

Serviço

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

*Classificação indicativa dos shows: 18 anos

Rodas de conversa destacam lideranças negras do Ceará

Legenda: Trajetória de Maria Lúcia Simão Pereira, liderança do maracatu cearense, será tema de roda de conversa na Bece Foto: Divulgação

Durante a programação do Festival Afrocearensidades, a Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) realiza duas edições especiais do programa “Relatos Biográficos”, em homenagem a lideranças negras cearenses. A primeira roda de conversa acontece nesta sexta-feira (22), às 18h, na Bece, e tem como tema “Lúcia Simão: maracatu, liderança e a história do Movimento Negro”. O evento terá a presença da homenageada e uma roda de conversa com ela, Joelma Gentil, Josélia Silva e William Pereira. A mediação é de Cícera Barbosa.

A segunda roda de conversa acontece na próxima quarta-feira (27), às 15h, no Centro Educativo da Comunidade Quilombola de Conceição dos Caetanos no município de Tururu. O debate terá como tema “Dona Bibil: raízes de resistência e liderança no Quilombo de Conceição dos Caetanos”, e contará com Sandra Caetano, Lucinete Gonçalves e Joelho Caetano. A mediação é de Vanessa Moreira.

Serviço

Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Acesso gratuito

Mais informações: @bece_bibliotecaestadualdoceara

Debate sobre a produção mulheres artistas

Com o intuito de estimular o debate sobre a valorização da arte produzida por mulheres negras, o Sobrado Dr. José Lourenço promove, na próxima segunda-feira (25), uma roda de conversa intitulada “Enxergar no escuro: a imaginação radical negra e a ética coletiva das mulheres negras na arte contemporânea”, ministrada pela artista, curadora, pesquisadora e advogada Aline Furtado.

O evento, que integra a programação do II Festival Afrocearensidades, tem acesso gratuito e será realizado na Escola Estadual Governador Flávio Marcílio, no Pirambu.

Serviço

Quando: Segunda-feira (25), às 10h

Onde: EEFM Governador Flávio Marcílio (av. Pasteur, 575 - Pirambu)

Acesso gratuito | Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: @sobrado154

Contação de histórias

Encerrando a programação do mês da Consciência Negra, o Dragão do Mar realiza a segunda edição da atividade infantil “Histórias de Realezas Negras” no primeiro domingo de dezembro (1º), às 16h. O momento de contação de histórias é conduzido por Lia Braga e acontece na Arena Dragão do Mar. A atividade, com classificação livre, é indicada para toda a família.

Serviço

Quando: 1º de dezembro, às 16h

Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Mais informações: @dragaodomar