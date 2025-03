A organização da Bienal Internacional do Livro do Ceará divulgou, nesta semana, a lista de 34 autores que participarão das atividades presenciais da durante os dez dias de programação do evento, que chega à 15ª edição neste ano.

A feira da literatura ocorre, como de costume, no Centro de Eventos do Ceará, com lançamentos de livros, palestras, debates, oficinas, encontros e outras ações gratuitas para todos os públicos.

Neste ano, o evento terá como tema “Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura”. Até o momento, foram anunciadas as atividades dos quatro primeiros dias do evento. A assessoria da Bienal afirmou que as demais programações serão divulgadas em breve, no site oficial e nas redes sociais.

Programação completa

Primeiro dia (04/04)

A abertura ocorre no dia 4 de abril, às 9h, com o lançamento da exposição "Mares Ancestralidades Rebeldias" no stand da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

A partir das 18h, o evento conta com atividades como desfile e cortejo de cordelistas, cantadores e da quadrilha junina Arraiá do Zé Testinha.

Segundo dia (05/04)

No sábado (5), no domingo (6) e na segunda-feira (7), a programação ocupa diversos espaços dentro do Centro de Eventos. O dia contará com atividades como recitais, lançamentos, workshops e apresentações musicais.

Neste ano, a curadoria do evento é formada por uma equipe 100% feminina: Sarah Diva Ipiranga, nina rizzi, Amara Moira e Trudruá Dorrico, sob a coordenação geral de Maura Isidório, orientadora da Célula de Livro, Leitura e Literatura (Celiv) e coordenadora de Formação, Livro e Leitura (CCFOL) da Secult-CE.

Entre os destaques estão as mesas:

"O fogo e a água: palavras em travessia", com Suene Honorato, Jarid Arraes e Auritha Tabajara;

"O que podem as palavras? Narrativas na contemporaneidade", com Sávio Alencar, Andrea del Fuego e Afonso Cruz;

"Negritude e Masculinidade: Ficção Brasileira", com Rômulo Silva, Airton Souza e Jeferson Tenório;

e "Literatura no espelho de Oxum: a mirada coletiva", com Denise da Costa, Teresa Cárdenas e Eliane Cruz.

A Bienal também terá um espaço reservado para celebrar e refletir sobre a ancestralidade cearense e a importância dos saberes de Mestras e Mestres da Cultura do Estado. Haverá, ainda, atividades voltadas para as crianças, como oficinas, visitas guiadas à feira e contações de histórias.

Confira a lista completa de escritores que estarão presentes no evento:

1. Jarid Arraes

2. Bruna Kanipuna

3. Eliane Robert Moraes

4. Aline Bei

5. Airton Souza

6. Helena Vieira

7. Eliane Marques

8. Auritha Tabajara

9. Jefferson Tenório

10. Bruna Santiago

11. Argentina Castro

12. Stênio Gardel

13. Cebaldo Inawinapi Kuna

14. Geni Núñez

15. Bruna Dantas Lobato

16. Afonso Cruz

17. Luiza Romão

18. Micheliny Verunschk

19. Renan Quinalha

20. Ademario Ribeiro Payayá

21. Ana Kiffer

22. Bruna Beber

23. Francy Baniwa

24. Verônica Valentino

25. Sony Ferseck

26. Tino Freitas

27. Adriana Negreiros

28. Andréa del Fuego

29. Teresa Cárdenas

30. Kaká Werá

31. Eliane Alves Cruz

32. Lira Neto

33. Socorro Acioli

34. Txai Surui

Biblioteca Estadual do Ceará recebe colóquio pré-Bienal com escritoras

Como parte da preparação para a Bienal e em alusão aos 158 anos da Biblioteca Estadual do Ceará (Bece), a capital cearense recebe, nesta sexta-feira (21), o "4º Colóquio Bece - Mulheres em cena: das páginas escritas às que vivem nelas".

Nesta edição, participam a escritora Aline Bei, a professora e pesquisadora Luana Antunes Costa e a artista e pesquisadora Bárbara Kariri, com mediação da jornalista, professora e pesquisadora Lilian Martins de Abreu. As convidadas irão debater sobre o papel das escritoras e a importância das personagens femininas na literatura. O evento será realizado na Bece, a partir das 17h, e é aberto ao público.

Serviço - XV Bienal Internacional do Livro do Ceará

Quando

4 a 13 de abril de 2025

Onde

Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Mais informações

Site oficial | Instagram

Evento Gratuito