A chegada do aparelho no País já era aguardada pelos usuários devido à promessa de uma experiência inédita de leitura
Com temáticas que refletem os mais variados assuntos, momentos podem ser vivenciados para além da feira de livros e reservam ótimas experiências ao público
Evento acontece de 4 a 13 de abril no Centro de Eventos do Ceará, com roteiro que contempla diferentes espaços, públicos e histórias
Confira a lista completa de escritores que estarão presentes
Evento acontecerá de 4 a 13 de abril no Centro de Eventos do Ceará e tem Socorro Acioli, Aline Bei, Auritha Tabajara, Ana Miranda, Jarid Arraes e mais como atrações confirmadas
Participação do Ceará no maior evento literário da América Latina evidencia potências e demandas da literatura do Estado
A obra é adaptação do livro de mesmo nome, que viralizou no #BokTok
Empresa alegou que não conseguiu se reorganizar no momento pós-pandemia
Livro ganha os olhos do público neste sábado (19), na Bienal do Livro, com a presença do homenageado
Conversamos com estudantes, professores, gestores e público geral para saber como um evento dedicado à leitura pode mudar a fisionomia de pessoas e iniciativas