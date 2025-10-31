Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

imagem de divulgação do Kindle Colorsoft, o primeiro com tela colorida

Tecnologia

Com tela colorida, Kindle Colorsoft chega ao Brasil por quase R$ 1,5 mil; veja detalhes

A chegada do aparelho no País já era aguardada pelos usuários devido à promessa de uma experiência inédita de leitura

Redação 24 de Julho de 2025
Atividade “Bento Vento Tempo” – Bate Papo com o autor Stênio Gardel, realizada no último sábad (5)

Verso

Bienal do Livro do Ceará 2025: cinco motivos para você participar das mesas e debates do evento

Com temáticas que refletem os mais variados assuntos, momentos podem ser vivenciados para além da feira de livros e reservam ótimas experiências ao público

Diego Barbosa 09 de Abril de 2025
Diversidade e opções para todos os públicos são algumas das tônicas da Bienal do Livro do Ceará

Verso

10 destaques para conferir na programação da Bienal do Livro do Ceará 2025

Evento acontece de 4 a 13 de abril no Centro de Eventos do Ceará, com roteiro que contempla diferentes espaços, públicos e histórias

Diego Barbosa 03 de Abril de 2025
Jarid Arraes, Andrea del Fuego, Jeferson Tenório e Eliane Alves Cruz são alguns dos autores que participam da Bienal

Verso

Confira a programação da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará que começa dia 4 de abril

Confira a lista completa de escritores que estarão presentes

Redação 21 de Março de 2025

Verso

Bienal do Livro do Ceará 2025 destaca a produção de mulheres; confira atrações nacionais e internacionais

Evento acontecerá de 4 a 13 de abril no Centro de Eventos do Ceará e tem Socorro Acioli, Aline Bei, Auritha Tabajara, Ana Miranda, Jarid Arraes e mais como atrações confirmadas

Lorena Cardoso e Diego Barbosa 06 de Fevereiro de 2025
Estande Cordel e Repente reúne mais de 5 mil títulos nordestinos na Bienal do Livro de São Paulo

Verso

Cearenses representam Estado na Bienal do Livro de São Paulo: 'Cultura com nosso sotaque'

Participação do Ceará no maior evento literário da América Latina evidencia potências e demandas da literatura do Estado

João Gabriel Tréz* 09 de Setembro de 2024
Blake Lively

Zoeira

‘É assim que Acaba’: novos atores são confirmados no elenco do filme; veja o que se sabe

A obra é adaptação do livro de mesmo nome, que viralizou no #BokTok

Redação 17 de Janeiro de 2024
fachada e interior da livraria lamarca, no Benfica, em Fortaleza

Verso

Livraria Lamarca anuncia fechamento de loja no bairro Benfica, em Fortaleza

Empresa alegou que não conseguiu se reorganizar no momento pós-pandemia

Redação 03 de Outubro de 2023

Verso

Espedito Seleiro para crianças: trajetória do Mestre é contada em cordel ilustrado

Livro ganha os olhos do público neste sábado (19), na Bienal do Livro, com a presença do homenageado

Redação 18 de Novembro de 2022

Verso

O que uma Bienal de livros deixa para o Ceará?

Conversamos com estudantes, professores, gestores e público geral para saber como um evento dedicado à leitura pode mudar a fisionomia de pessoas e iniciativas

Diego Barbosa 17 de Novembro de 2022
1 2 3