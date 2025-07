Com tela colorida, Kindle Colorsoft chega ao Brasil por quase R$ 1,5 mil; veja detalhes

O Kindle Colorsoft, o primeiro com tela colorida, chegou ao Brasil nesta quinta-feira (24). O e-reader mais querido do mundo já está disponível para compra no site da Amazon e os leitores podem adquirir o aparelho pelo valor de R$ 1.499. É possível parcelar em até 12x sem juros e comprar com um desconto de 10% à vista (R$ 1.349,10).

Anunciado mundialmente em outubro de 2024, a chegada do Kindle Colorsoft no País já era aguardada pelos usuários devido à promessa de uma experiência inédita de leitura.

Segundo a Amazon, a nova tela Colorsoft de 7 polegadas oferece alto contraste suave e confortável aos olhos, com cores semelhantes ao papel que dão vida às capas e aos conteúdos coloridos. Um diferencial do aparelho é a bateria: uma única carga por USB-C dura até 8 semanas, com carregamento sem fio. Já o armazenamento conta com 16 GB.

O design ultrafino conta com uma tela grande antirreflexo, garantindo páginas sempre nítidas. O dispositivo tem temperatura de luz ajustável, diferenciando-se da tela Paperwhite.

Também é possível destacar o texto em cores (amarelo, laranja, azul e rosa) para revisitar as passagens favoritas e trocar o tamanho da fonte ou nível de negrito como preferir, variando entre cor padrão e vibrante.

A Kindle indica usar o recurso "cor da página" para inverter o texto preto e o fundo branco dos livros ou vice-versa. "Apesar de ser diferente do 'modo noturno', este recurso oferece uma leitura confortável enquanto mantém a exibição das cores nas imagens e capas", diz a descrição do produto na Amazon.

A tela também é à prova d’água, garantindo imersão em 2 metros de água doce por 60 minutos.

Ficha técnica do Kindle Colorsoft