Número de clínicas estéticas cresce até 91% fora da área nobre de Fortaleza

O mercado de estética cresceu exponencialmente nos últimos anos em Fortaleza, descentralizando-se das áreas consideradas nobres, onde estão as maiores concentrações de clínicas. O aumento no número de unidades varia de 51% a 85% entre os bairros com maior presença desses estabalecimentos, de acordo com dados da Junta Comercial do Ceará (Jucec) referentes ao primeiro semestre de 2019 e ao de 2025.

Embora bairros como Aldeota, Meireles e Centro continuem liderando em número absoluto de clínicas de estética, Vila Velha (92%), Jangurussu (87%) e José Walter (83%) registraram os maiores crescimentos e número de novas unidades.

Veja também Negócios Ferrovias abandonadas no Ceará podem virar linhas de trens regionais de passageiros Negócios Anunciada há um ano, 'Estrada do Agro' ainda não saiu do papel e só deve ser entregue em 2027

Bairros como Cidade dos Funcionários, Edson Queiroz, Passaré, Bom Jardim, Messejana e Conjunto Ceará tiveram também aumentos expressivos na quantidade de estabelecimentos.

Confira a lista completa de clínicas por bairros:

Dados da Jucec referentes aos primeiros semestres de 2019 e 2025 Posição no ranking Bairros Quantidade ativa em 2019 Quantidade ativa em 2025 Variação % 1° Aldeota 511 947 85.32% 2° Centro 284 507 78.52% 3° Meireles 258 397 53.88% 4° Mondubim 189 326 72.49% 5° Messejana 182 323 77.47% 6° Jangurussu 153 287 87.58% 7° Passaré 142 259 82.39% 8° Joaquim Távora 144 242 68.06% 9° José Walter 130 239 83.85% 10° Barra do Ceará 119 220 84.87% 11° Vila Velha 104 200 92.31% 12° Papicu 118 199 68.64% 13° Edson Queiroz 131 194 48.09% 14º Parangaba 118 192 62.71% 15° Fátima 122 185 51.64%



Em franca expansão, o segmento prevê faturar R$ 8,8 bilhões este ano, um crescimento de 10% em relação ao ano passado, quando registrou cerca de R$ 8 bilhões, conforme publicado pelo Diário do Nordeste.

O que explica o crescimento em diferentes bairros?

Mesmo diante dessa expansão, o eixo tradicional da zona Leste mantém a liderança. Em 2019, esses bairros já dominavam o ranking, com 511, 284 e 258 clínicas, respectivamente. A diferença, agora, está no ritmo.

A Aldeota, o Centro e o Meireles continuam com os maiores volumes, mas já não são os bairros que mais crescem proporcionalmente. A expansão acelerada migrou para regiões até então fora do circuito premium.

De acordo com Lisk Lobo, professora e especialista em negócios, a Aldeota ainda mantém uma forte “marca territorial”, associada ao atendimento premium, tradição e credibilidade, o que continua atraindo clínicas de alto padrão e clientes de toda a cidade.

O Centro, por sua vez, segue impulsionado pelo intenso fluxo comercial e pela variedade de serviços. Já o Meireles acompanha esse movimento por ser área de alto poder aquisitivo e alta demanda.

O cenário contrasta com a dinâmica dos bairros fora desse circuito, onde o crescimento é rápido, marcado pela popularização dos procedimentos de baixo e médio custo e pela atuação de microempreendedoras do segmento.

Comportamento pós-pandemia impulsionou o setor

Segundo a professora, a pandemia funcionou como catalisadora de uma busca crescente por autocuidado e procedimentos acessíveis, o que redesenhou a geografia do setor. O aumento das videochamadas fez com que as pessoas passassem a observar mais a própria aparência. Segundo Lobo, o fenômeno gerou impactos distintos.

“Houve tanto o desejo de refinar mais o rosto quanto o lado negativo de não gostar do que vê no espelho. São duas faces da mesma moeda”, explica.

O período também marcou a popularização do skin care e o fortalecimento do e-commerce, que ampliou o acesso a produtos de beleza.

Expansão e protagonismo das zonas periféricas

Segundo Lobo, o aumento de clínicas nos bairros reflete um mercado mais diversificado e distribuído geograficamente. Ela destaca que Fortaleza reúne públicos muito distintos, distribuídos entre bairros nobres, áreas de classe média e regiões periféricas, o que amplia oportunidades e modelos de negócio.

As periferias, embora com menor poder aquisitivo individual, representam grande potencial pelo volume populacional. Lisk Lobo Especialista na área de estética

Lisk afirma que o perfil do consumidor também está mais definido. Predominam mulheres de 26 a 40 anos, de classe C e com ensino superior, que veem o salão como um espaço essencial de autocuidado. O público masculino cresce rapidamente e já representa mais de 25% do mercado.

Para a especialista, a profissionalização das empreendedoras também tem papel decisivo nesse cenário. Ela destaca que muitas profissionais dos bairros periféricos e intermediários têm buscado formação técnica, estratégias de posicionamento e melhorias na gestão financeira. Esse movimento contribui para a manutenção dos negócios a longo prazo e para o fortalecimento da economia local.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Bruna Damasceno.