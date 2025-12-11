Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Número de clínicas estéticas cresce até 91% fora da área nobre de Fortaleza

Vila Velha, Jangurussu e Prefeito José Walter registram as maiores variações percentuais de unidades ativas.

Escrito por
Maria Clarice Sousa* producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto de uma profissional da área da saúde ou estética, vestindo jaleco branco e luvas descartáveis, realiza uma avaliação facial em uma mulher que está sentada, usando um roupão branco. A profissional sorri enquanto toca delicadamente a testa e o queixo da paciente, que também sorri de forma tranquila. O ambiente é claro, com aparência de consultório ou clínica estética.
Legenda: O crescimento de clínicas ativas foi superior a 87% em bairros como Vila Velha e Jangurussu entre 2019 e 2025.
Foto: Shutterstock/Bernardo Emanuelle

O mercado de estética cresceu exponencialmente nos últimos anos em Fortaleza, descentralizando-se das áreas consideradas nobres, onde estão as maiores concentrações de clínicas. O aumento no número de unidades varia de 51% a 85% entre os bairros com maior presença desses estabalecimentos, de acordo com dados da Junta Comercial do Ceará (Jucec) referentes ao primeiro semestre de 2019 e ao de 2025.

Embora bairros como Aldeota, Meireles e Centro continuem liderando em número absoluto de clínicas de estética, Vila Velha (92%), Jangurussu (87%) e José Walter (83%) registraram os maiores crescimentos e número de novas unidades.

Veja também

teaser image
Negócios

Ferrovias abandonadas no Ceará podem virar linhas de trens regionais de passageiros

teaser image
Negócios

Anunciada há um ano, 'Estrada do Agro' ainda não saiu do papel e só deve ser entregue em 2027

Bairros como Cidade dos Funcionários, Edson Queiroz, Passaré, Bom Jardim, Messejana e Conjunto Ceará tiveram também aumentos expressivos na quantidade de estabelecimentos.

Confira a lista completa de clínicas por bairros:

Dados da Jucec referentes aos primeiros semestres de 2019 e 2025
Posição no ranking Bairros Quantidade ativa em 2019 Quantidade ativa em 2025 Variação %
Aldeota 511 947 85.32%
Centro 284 507 78.52%
Meireles 258 397 53.88%
Mondubim 189 326 72.49%
Messejana 182 323 77.47%
Jangurussu 153 287 87.58%
Passaré 142 259 82.39%
Joaquim Távora 144 242 68.06%
José Walter 130 239 83.85%
10° Barra do Ceará 119 220 84.87%
11° Vila Velha 104 200 92.31%
12° Papicu 118 199 68.64%
13° Edson Queiroz 131 194 48.09%
14º Parangaba 118 192 62.71%
15° Fátima 122 185 51.64%
 

Em franca expansão, o segmento prevê faturar R$ 8,8 bilhões este ano, um crescimento de 10% em relação ao ano passado, quando registrou cerca de R$ 8 bilhões, conforme publicado pelo Diário do Nordeste

O que explica o crescimento em diferentes bairros?

Mesmo diante dessa expansão, o eixo tradicional da zona Leste mantém a liderança. Em 2019, esses bairros já dominavam o ranking, com 511, 284 e 258 clínicas, respectivamente. A diferença, agora, está no ritmo.

A Aldeota, o Centro e o Meireles continuam com os maiores volumes, mas já não são os bairros que mais crescem proporcionalmente. A expansão acelerada migrou para regiões até então fora do circuito premium.

De acordo com Lisk Lobo, professora e especialista em negócios, a Aldeota ainda mantém uma forte “marca territorial”, associada ao atendimento premium, tradição e credibilidade, o que continua atraindo clínicas de alto padrão e clientes de toda a cidade.

O Centro, por sua vez, segue impulsionado pelo intenso fluxo comercial e pela variedade de serviços. Já o Meireles acompanha esse movimento por ser área de alto poder aquisitivo e alta demanda. 

O cenário contrasta com a dinâmica dos bairros fora desse circuito, onde o crescimento é rápido, marcado pela popularização dos procedimentos de baixo e médio custo e pela atuação de microempreendedoras do segmento. 

Comportamento pós-pandemia impulsionou o setor

Segundo a professora, a pandemia funcionou como catalisadora de uma busca crescente por autocuidado e procedimentos acessíveis, o que redesenhou a geografia do setor. O aumento das videochamadas fez com que as pessoas passassem a observar mais a própria aparência. Segundo Lobo, o fenômeno gerou impactos distintos.

“Houve tanto o desejo de refinar mais o rosto quanto o lado negativo de não gostar do que vê no espelho. São duas faces da mesma moeda”, explica.

O período também marcou a popularização do skin care e o fortalecimento do e-commerce, que ampliou o acesso a produtos de beleza. 

Expansão e protagonismo das zonas periféricas

Segundo Lobo, o aumento de clínicas nos bairros reflete um mercado mais diversificado e distribuído geograficamente. Ela destaca que Fortaleza reúne públicos muito distintos, distribuídos entre bairros nobres, áreas de classe média e regiões periféricas, o que amplia oportunidades e modelos de negócio.

As periferias, embora com menor poder aquisitivo individual, representam grande potencial pelo volume populacional.
Lisk Lobo
Especialista na área de estética

Lisk afirma que o perfil do consumidor também está mais definido. Predominam mulheres de 26 a 40 anos, de classe C e com ensino superior, que veem o salão como um espaço essencial de autocuidado. O público masculino cresce rapidamente e já representa mais de 25% do mercado. 

Para a especialista, a profissionalização das empreendedoras também tem papel decisivo nesse cenário. Ela destaca que muitas profissionais dos bairros periféricos e intermediários têm buscado formação técnica, estratégias de posicionamento e melhorias na gestão financeira. Esse movimento contribui para a manutenção dos negócios a longo prazo e para o fortalecimento da economia local. 

*Estagiária sob supervisão da jornalista Bruna Damasceno.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

Investimentos em energia solar cairão em 2026, prevê Absolar

A instalação de novos projetos fotovoltaicos, nas grandes usinas e nos pequenos sistemas de geração própria, deverá cair cerca de 7% em 2026 em comparação com o 2025

Egídio Serpa
Há 6 minutos
Foto de uma profissional da área da saúde ou estética, vestindo jaleco branco e luvas descartáveis, realiza uma avaliação facial em uma mulher que está sentada, usando um roupão branco. A profissional sorri enquanto toca delicadamente a testa e o queixo da paciente, que também sorri de forma tranquila. O ambiente é claro, com aparência de consultório ou clínica estética.
Negócios

Número de clínicas estéticas cresce até 91% fora da área nobre de Fortaleza

Vila Velha, Jangurussu e Prefeito José Walter registram as maiores variações percentuais de unidades ativas.

Maria Clarice Sousa*
Há 37 minutos
Pessoa acessando da Receita Federal sobre a declaração de Imposto de Renda 2025 no computador, com foco na tela que mostra o documento fiscal digital, ilustrando pagamento do 4º lote de restituição do imposto de renda
Victor Ximenes

Isenção do IR pode afetar cofres dos municípios a partir de 2026

Gestões municipais perderão fatia do Imposto de Renda retido na fonte, dizem especialistas

Victor Ximenes
Há 2 horas
Egídio Serpa

Vem aí o ano de 2026. Ele será difícil, mas aguardem 2027

Há no Brasil uma batalha ideológica que se acentua e agudiza à medida que o tempo avança

Egídio Serpa
11 de Dezembro de 2025
Foto que contém linhas de transmissão no Ceará.
Negócios

Novas linhas de transmissão de R$ 3,6 bilhões vão atender data center do TikTok no Ceará

Obras de infraestrutura de eletricidade no Estado começam ainda em 2025.

Lucas Monteiro, Luciano Rodrigues e Mariana Lemos
10 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE segura aparelho que coleta dados.
Papo Carreira

Concurso IBGE: O que faz o supervisor de Coleta e Qualidade?

São ofertadas 1,1 mil vagas para o cargo.

Redação
10 de Dezembro de 2025
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular.
Papo Carreira

Vagas do IBGE são para APM e SCQ; veja diferenças, salários e requisitos

As vagas são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2860 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 783 em 10/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2897 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,4 milhões.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3559, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3559, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6899, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6899, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Resultado da +Milionária 310 de hoje 10/12; prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 310 de hoje 10/12; prêmio é de R$ 11,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
agente do IBGE.
Papo Carreira

Quantas vagas do IBGE são ofertadas no Ceará?

Processo seletivo oferta mais de 9 mil oportunidades em todo o País.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Logotipo da Enel Brasil em fachada corporativa, com letras estilizadas nas cores verde, azul e amarelo, representando a empresa de energia elétrica no Brasil.
Negócios

Enel Ceará é multada em quase R$ 20 mi por falhas no atendimento aos consumidores

Entre os problemas apontados estão irregularidades na leitura do consumo e faturamento.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagem de um complexo residencial com prédios de apartamentos e um playground infantil equipado com balanços e escorregador, ilustrando construção civil e financiamento imobiliário.
Negócios

Caixa volta a permitir financiamento de mais de um imóvel ao mesmo tempo

Entenda como retorno da modalidade pode impactar clientes.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Cédulas de cem reais, emitidas pelo Banco Central do Brasil.
Negócios

Valor do salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, confirma Governo

Quantia é R$ 103 acima do valor atual, definida pela alta do PIB e considerando inflação.

Redação
10 de Dezembro de 2025
FCEGD
Victor Ximenes

Energia solar: Frente Cearense da GD dá posse a diretores; veja nomes

Victor Ximenes
10 de Dezembro de 2025
Site do CETRAN.
Automóvel

Página do Conselho de Trânsito do Ceará é hackeada

Invasão foi detectada na manhã desta quarta-feira (10).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 11 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (10) e como jogar.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Empossada a nova diretoria da CNA. Nela há um cearense pela 1ª vez

Amílcar Silveira, presidente da Faec, é um dos vice-presidentes da entidade, que adverte para a volta da crise fiscal

Egídio Serpa
10 de Dezembro de 2025
Imagem criada com figuras de cofres de porquinho e moedas.
Negócios

Previdência Privada avança no Ceará, e contribuições chegam a R$ 2,5 bilhões em 2025

Paloma Vargas, Ingrid Coelho
10 de Dezembro de 2025
Foto de profissional que optou por se desligar de uma empresa para fazer transição de carreira.
Delania Santos

Transição de carreira: veja seis dicas para mudar de rumo profissionalmente em 2026

Delania Santos
10 de Dezembro de 2025
Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.
Negócios

Impasse com Ibama adia para 2026 início da operação da Transnordestina entre Piauí e Ceará

Ferrovia começaria a funcionar em outubro; últimos lotes no território cearense serão contratados na quinta-feira (11).

Luciano Rodrigues
10 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Dois cearenses ensinam em livro como tornar longeva a empresa

O empresário agroindustrial Décio Barreto Júnior e o professor e consultor Waldemar Barros Filhos aconselham: “No desconforto prospera a inovação.”

Egídio Serpa
10 de Dezembro de 2025
Imagem de fachada da Enel Ceará.
Negócios

Relator vota para não antecipar prorrogação do Contrato de Concessão da Enel no Ceará

O diretor Fernando Luiz Mosna aponta que a Enel CE "demonstrou não atender aos requisitos para a prorrogação".

Redação
09 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2329 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 61,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2329 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 61,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1150 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1150 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2949 desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 20,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2949 desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 20,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025