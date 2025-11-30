Anunciada há um ano, 'Estrada do Agro' ainda não saiu do papel e só deve ser entregue em 2027

As obras de melhoria na “Estrada do Agro”, como é chamada a rodovia estadual CE-123, têm previsão de início para maio de 2026, com aporte orçado em R$ 33,8 milhões.

A pavimentação acontecerá em um trecho de 25,6 quilômetros, ligando dois distritos na região do Vale do Jaguaribe: Olho D’Água da Bica, em Tabuleiro do Norte, e Poço Novo, em Limoeiro do Norte.

Em 2024, o governador Elmano de Freitas (PT) havia dito que a realização de melhorias na malha rodoviária aconteceria em 2025, mas o processo ainda não foi iniciado e está em fase de licitação. As informações são da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Legenda: A estrada será pavimentada e liga eixos de Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte. Foto: Divulgação SOP.

Conhecida como “Estrada do Agro”, a extensão abrange áreas de produção de calcário e o setor hortifrutigranjeiro, além de ser rota da romaria em direção à Igreja de Nossa Senhora da Saúde, em Olho D’Água da Bica.

Obras na ‘Estrada do Melão’

A rodovia CE-377, conhecida como “Estrada do Melão”, está em obras para a recuperação de cerca de 30 quilômetros de sua extensão, em Quixeré. O trecho está localizado entre o distrito de Bonsucesso e a sede da cidade.

Legenda: A rodovia corresponde à cidade de Quixeré e passa por uma expansão da pista. Foto: Divulgação SOP.

Com um investimento de R$ 57,1 milhões, a via está sendo alargada e a previsão é que seja entregue em janeiro de 2026. Assim como a “Estrada do Agro”, essa rodovia abrange o eixo hortifrutigranjeiro, bem como o setor industrial da região.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, admite que a situação com o atraso para o início das obras da estrada é negativo, porém está em linha com as burocracias próprias desse tipo de investimento.

"É uma notícia ruim, mas ainda confio no que o Governo falou. As estradas estaduais estão melhorando, vamos pedir melhorias para as rodovias vicinais, para escoar a produção da pecuária leiteira. Não era o que a gente queria, mas entendo a burocracia do Estado. Essa estrada foi feita com empréstimos internacionais, por isso é que tem essas questões", pontua.

