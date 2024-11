Obras em 'estrada do agro' começam em 2025 no Ceará, diz Elmano; veja cidades impactadas

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que dará início, no próximo ano, às obras de melhoria em uma estrada estratégica para o escoamento da produção agronegócio cearense. A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira (27), na Expolog, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

Trata-se de uma demanda antiga do setor, conforme afirma Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura do Estado (Faec). A via em questão está localizada na Chapada do Apodi. A região abrange cinco cidades cearenses: Alto Santo, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Quixeré e Tabuleiro do Norte.

“Diante do crescente desenvolvimento da Chapada do Apodi, solicitamos ao governador melhorias. Em resposta, ele incluiu o projeto em um programa de financiamento para execução", disse.

Onde fica trecho da 'estrada do agro' e quais são as culturas cultivadas

Segundo Silveira, as obras compreendem o trecho que se estende do município de Tabuleiro do Nordeste, passando pelo distrito Olho-D'Água da Bica, Quixeré e Limoeiro do Norte. As chuvas intensas têm causado buracos na via, comprometendo o escoamento da produção.

O carro-chefe da Chapada do Apodi é a fruticultura, com destaque para o melão e a banana. Além disso, a região cultiva algodão, grãos e hortaliças, abrigando também um polo cimenteiro e empresas de energia solar.

Confira programação da Expolog

28 de novembro de 2024 (quinta-feira)

9h às 10h

Painel 03: Sustentabilidade e Eficiência: Inovação na Logística Regional

Moderadora: Ananda Arnaud (Coordenadora de Promoção de Negócios da SDE/CE)

Palestras:

Palestra 01: Neyrobson Vasconcelos (Secretário Executivo de Comércio, Serviço e Inovação - SDE do Ceará)

Palestra 02: A transição da logística tradicional para o 5PL: digitalização com IA e a correlação com a sustentabilidade – Luiz Policarpo (CEO & Founder da Einship)

Palestra 03: Transnordestina e o avanço da logística ferroviária no Nordeste – Alex Trevizan (Diretor Comercial e de Terminais da Transnordestina Logística)

Palestra 04: Futuro Porto Seco de Quixeramobim – Ricardo Azevedo (CEO da Value Global Group e Presidente da Value Port Terminais Multimodais Ltda) - 10h10 às 11h10

Painel 04: Neoindustrialização

Moderador: Jurandir Picanço Júnior (Consultor de Energia da FIEC e membro da ACE)

Palestras:

Panorama Atualizado do Hidrogênio Verde no Ceará – Constantino Frate (Coordenador do Núcleo de Energia da FIEC)

O papel do SESI SENAI na qualificação profissional e na inovação para uma indústria sustentável – Paulo André Holanda (Diretor Regional Senai Ceará e Superintendente do SESI)

O uso do Hidrogênio Verde no Setor de Logística – Dra. Monica Panik (Consultora Internacional da FIEC)

Práticas Sustentáveis nas Atividades Logísticas – Alcileia Sena (Gerente do Núcleo ESG da FIEC)

11h20 às 11h50

Painel: ApexBrasil

Palestras:

Perspectivas e tendências do comércio exterior brasileiro – Gustavo Ribeiro (Coordenador de Acesso a Mercado da ApexBrasil)

Mulheres e Negócios Internacionais – Mariana Ramos (Analista da Coordenação de Marketing da ApexBrasil)

12h às 14h

Intervalo para Almoço

Momento de networking e visitação aos estandes

14h às 15h30

Painel 05: Multimodalidade e Plano Nacional de Logística 2050

Moderador: Mário Povia (Diretor-Presidente do IBI)

Painelistas:

Hélio Winston Leitão (Secretário de Infraestrutura do Estado do Ceará)

Guilherme Theo Sampaio (Diretor da ANTT)

Marcelo Maranhão (Presidente do SETCARCE e Diretor Institucional da FETRANSLOG-NE)

Tiago Fernandes Távora (Gerente Executivo de Desenvolvimento do Transporte da CNT)

Jorge Luiz Macedo Bastos (Presidente da INFRA S.A – a confirmar nome)

Danilo Veras (Head de Public Affairs da Maersk para a América Latina)

15h40 às 17h10

Painel 06: Impactos da Descarbonização e das Energias Renováveis na Logística

Moderador: Ricardo Molitzas (Presidente do Conselho Gestor do IBL)

Painelistas:

Beatriz Canamary (CEO/Founder da Sure Strategy Group)

Joaquim Rolim (Consultor de Energia da FIEC)

Isabela Maciel (Assessora do SENAI para Transição Energética)

18h às 18h30

Premiação da 2ª ExpologHack