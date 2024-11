Embaixador do Panamá participa da Expolog 2024; evento começa na quarta-feira (27)

Com abertura no dia 27 de novembro, a partir das 8h, no Centro de Eventos do Ceará, a Expolog 2024 contará com a presença do embaixador do Panamá, Flavio Gabriel Méndez Altamirano, e palestra de Silvio Meira, pesquisador, cientista e escritor, especialista em tecnologia e inovação.

A feira é gratuita, com inscrições pelo site feiraexpolog.com.br.

Confira programação completa

27 de novembro de 2024 (quarta-feira)

8h às 9h

Credenciamento, Networking e Visitação aos Estandes

9h30 às 12h

Solenidade de Abertura

12h às 14h15

Intervalo para Almoço

Momento de networking e visitação aos estandes

14h15 às 15h15

Palestra Premium

Moderador: Angelino Caputo (Diretor Executivo da ABTRA)

Palestra: Plataformas, Estratégia, Inteligência Artificial e seus Impactos nos Negócios

Palestrante: Silvio Meira (Cientista, professor e empreendedor, Criador do Porto Digital)

15h20 às 16h20

Painel 01: Inovação no Setor Portuário Privado

Moderador: Murillo Barbosa (Presidente da ATP)

Palestrantes:

Projeto 01: Sistema de rastreabilidade de barcaças – Francisco Cortinas (Hidrovias do Brasil)

Projeto 02: Pioneirismo na Hidrografia – Complexo do Pecém

Projeto 03: Eletrificação dos RTGs – DPWorld

16h30 às 18h

Painel 02: Desafios e Oportunidades na Logística

Moderador: Carlos Alberto Nunes (Diretor Comercial da Tecer Terminais)

Painelistas:

Hugo Figueirêdo (Presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém)

Antonio Gobbo (Diretor-Presidente da CODEBA)

Lucio Gomes (Diretor-Presidente da Companhia Docas do Ceará)

Jardel Rodrigues da Silva (Presidente da CDP)

Gilmara Temóteo (Diretora Executiva da ABEPH)

Hibernon Marinho (Diretor de Operações do Porto do Itaqui)

28 de novembro de 2024 (quinta-feira)

9h às 10h

Painel 03: Sustentabilidade e Eficiência: Inovação na Logística Regional

Moderadora: Ananda Arnaud (Coordenadora de Promoção de Negócios da SDE/CE)

Palestras:

Palestra 01: Neyrobson Vasconcelos (Secretário Executivo de Comércio, Serviço e Inovação - SDE do Ceará)

Palestra 02: A transição da logística tradicional para o 5PL: digitalização com IA e a correlação com a sustentabilidade – Luiz Policarpo (CEO & Founder da Einship)

Palestra 03: Transnordestina e o avanço da logística ferroviária no Nordeste – Alex Trevizan (Diretor Comercial e de Terminais da Transnordestina Logística)

Palestra 04: Futuro Porto Seco de Quixeramobim – Ricardo Azevedo (CEO da Value Global Group e Presidente da Value Port Terminais Multimodais Ltda) - 10h10 às 11h10

Painel 04: Neoindustrialização

Moderador: Jurandir Picanço Júnior (Consultor de Energia da FIEC e membro da ACE)

Palestras:

Panorama Atualizado do Hidrogênio Verde no Ceará – Constantino Frate (Coordenador do Núcleo de Energia da FIEC)

O papel do SESI SENAI na qualificação profissional e na inovação para uma indústria sustentável – Paulo André Holanda (Diretor Regional Senai Ceará e Superintendente do SESI)

O uso do Hidrogênio Verde no Setor de Logística – Dra. Monica Panik (Consultora Internacional da FIEC)

Práticas Sustentáveis nas Atividades Logísticas – Alcileia Sena (Gerente do Núcleo ESG da FIEC)

11h20 às 11h50

Painel: ApexBrasil

Palestras:

Perspectivas e tendências do comércio exterior brasileiro – Gustavo Ribeiro (Coordenador de Acesso a Mercado da ApexBrasil)

Mulheres e Negócios Internacionais – Mariana Ramos (Analista da Coordenação de Marketing da ApexBrasil)

12h às 14h

Intervalo para Almoço

Momento de networking e visitação aos estandes

14h às 15h30

Painel 05: Multimodalidade e Plano Nacional de Logística 2050

Moderador: Mário Povia (Diretor-Presidente do IBI)

Painelistas:

Hélio Winston Leitão (Secretário de Infraestrutura do Estado do Ceará)

Guilherme Theo Sampaio (Diretor da ANTT)

Marcelo Maranhão (Presidente do SETCARCE e Diretor Institucional da FETRANSLOG-NE)

Tiago Fernandes Távora (Gerente Executivo de Desenvolvimento do Transporte da CNT)

Jorge Luiz Macedo Bastos (Presidente da INFRA S.A – a confirmar nome)

Danilo Veras (Head de Public Affairs da Maersk para a América Latina)

15h40 às 17h10

Painel 06: Impactos da Descarbonização e das Energias Renováveis na Logística

Moderador: Ricardo Molitzas (Presidente do Conselho Gestor do IBL)

Painelistas:

Beatriz Canamary (CEO/Founder da Sure Strategy Group)

Joaquim Rolim (Consultor de Energia da FIEC)

Isabela Maciel (Assessora do SENAI para Transição Energética)

18h às 18h30

Premiação da 2ª ExpologHack