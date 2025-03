Micro e pequenas empresas são responsáveis por 80% dos pedidos de Recuperação Judicial no País

O Brasil registrou cerca de 162 solicitações de Recuperação Judicial (RJ) no mês de janeiro deste ano, fato que representou um aumento de 8,7% em comparação com o mesmo mês de 2024. Apesar do aumento nacional, o Ceará apresentou uma queda no número de requerimentos em relação ao país, de três para um, durante o período. Os dados são do Indicador de Falências e Recuperações Judiciais do Serasa Experian.

A maior parte do aumento dos pedidos de RJ no Brasil veio de micro e pequenas empresas, responsáveis por 79,6% do total. Dentre os setores, o de serviços liderou as solicitações, com 54 registros. “Indústria” ficou em segundo lugar, com 47, e, em sequência, os setores “Primário”, 42, e “Comércio”, 19.

Esse aumento significativo indica que muitas empresas enfrentam dificuldades para manter a sustentabilidade de suas operações, recorrendo ao Judiciário como última alternativa para evitar a falência.

Segundo Abimael Carvalho, advogado especialista e vice-presidente da Comissão Especial de Recuperação Judicial e Falência da OAB/CE, esse panorama evidencia a importância do empresário realizar uma avaliação financeira minuciosa para identificar precocemente sinais de dificuldades e implementar estratégias preventivas, “convertendo dados financeiros em informações valiosas sobre a saúde da empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e antevendo dificuldades”.

O especialista afirma também que o planejamento financeiro eficiente, com a correta projeção e correção do fluxo de caixa, considerando as condições reais e atuais do mercado, é essencial para evitar surpresas e garantir que a empresa tenha recursos suficientes para suas operações.

No entanto, o aumento no número de recuperações judiciais em 2025 demonstra que, infelizmente, a prevenção e as medidas de boa gestão ainda não são uma prática comum no mercado. “Para este cenário, a integração entre a análise financeira detalhada e a assessoria jurídica especializada pode proporcionar uma melhor abordagem na gestão empresarial, permitindo que a empresa identifique e mitigue riscos de forma proativa, assegurando sua longevidade e sucesso no mercado”, detalha o advogado.

Ceará apresenta queda de RJ

Ao contrário do cenário nacional, pelo menos até janeiro, o estado do Ceará registrou uma redução no número de pedidos de recuperação judicial. No primeiro mês de 2024, foram feitos três pedidos. Já no mesmo mês deste ano, caiu para um. Mesmo com o recuo de solicitações em 2025, o Ceará seguiu o cenário nacional durante todo o ano passado e apresentou um aumento de 24% entre os meses de janeiro a outubro de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Conforme o Serasa, em 2023, foram 25 pedidos, contra 31 requerimentos feitos em 2024.

2024 bateu recorde de pedidos de RJ

Em 2024, foram registrados 2.273 pedidos de recuperação judicial, também de acordo com os dados do Indicador de Falência e Recuperação Judicial da Serasa Experian. Esse número representa o maior índice desde o início da série histórica, marcando um aumento de 61,8% em comparação com 2023, e refletiu o cenário desafiador para os empresários no país. Entre as empresas mais conhecidas que recorreram à medida estão: Gol Linhas Aéreas, Casa do Pão de Queijo, Polishop, Casas Bahia, Subway e a marca Bombril.

De acordo Abimael Carvalho, um conjunto de fatores levou a este resultado no ano passado, como a combinação de altas taxas de juros, inadimplência dos consumidores, depreciação cambial, instabilidade política e mudanças climáticas, que geraram um ambiente financeiro instável, pressionando muitas empresas a buscarem proteção judicial para reestruturarem suas dívidas.

Pedidos de falência diminuem

Já os pedidos de falência apresentaram uma queda de 20,3%, passando de 69 em janeiro de 2024 para 55 no primeiro mês de 2025. As "Micro e Pequenas" empresas foram responsáveis pela maior parte das solicitações em janeiro, com 31 registros, seguidas pelas "Médias" empresas, 13, e "Grandes" empresas, 11. Em relação aos setores, o "Primário" não teve pedidos, enquanto "Serviços" registrou 30, "Indústria" 13 e "Comércio" 12.