Justiça homologa plano de recuperação judicial da Formetais

A Justiça do Ceará homologou o plano de Recuperação Judicial (RJ) da Formetais, empresa de reciclagem de materiais sólidos. A companhia entrou em RJ no ano passado.

A aprovação ocorreu com aval dos credores, que aceitaram um deságio de 90% sobre o montante original da dívida, estimada em R$ 33,5 milhões.

Veja também Victor Ximenes Com dívida de R$ 670 milhões, cearense Ducoco entra em Recuperação Judicial

O plano prevê o pagamento do passivo em até 15 anos, com início imediato das novas condições. Já os créditos trabalhistas deverão ser quitados no prazo máximo de 12 meses, conforme estipulado na proposta aprovada.

"Nosso compromisso é garantir que a Formetais consiga superar este período desafiador e volte a crescer de forma sustentável", afirma Rafael Abreu, sócio da Almeida Abreu Advocacia, que conduziu o processo de Recuperação Judicial.