Com dívida de R$ 33 milhões, cearense Formetais inicia recuperação judicial

A Formetais, empresa cearense especializada em reciclagem de materiais sólidos, anunciou oficialmente seu ingresso em um processo de recuperação judicial (RJ).

Na reestruturação, a companhia arcará com os pagamentos dos credores habilitados, incluindo trabalhadores e empresas. A dívida soma R$ 33,5 milhões e deverá ser sanada ao longo de 15 anos.

Com faturamento atual da ordem de R$ 24 milhões/ano, a empresa foi fortemente impactada pelos efeitos da pandemia, quando ainda pagava empréstimos referentes a sua nova sede em Itaitinga.

Somada a isso, houve a forte volatilidade do valor do cobre e alumínio durante a pandemia, que também atingiu as operações.

O suporte jurídico é da Almeida Abreu Advocacia. "Temos o compromisso de oferecer todo o suporte necessário para que a Formetais supere esse momento desafiador e retome sua trajetória de sucesso", afirma Rafael Abreu, sócio do escritório.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil