As 10 cidades do Ceará que mais geraram empregos neste início de 2025

Cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) iniciaram o ano de 2025 mais aceleradas quando o assunto é geração de empregos. Dos 5 municípios que mais criaram vagas de carteira assinada no primeiro bimestre, quatro são da RMF.

Naturalmente, a Capital lidera o ranking estadual com margem folgada, acumulando um saldo de 5,9 mil oportunidades criadas na soma de janeiro e fevereiro.

Na segunda posição, está Horizonte, com mais de 700 postos CLT criados. Em seguida, Juazeiro do Norte, a única do interior no Top 5.

Aquiraz e Itaitinga também se destacam, ocupando a quarta e quinta posições, respectivamente.

Ranking da geração de empregos (1º bimestre)

Fortaleza: 5.915 Horizonte: 717 Juazeiro do Norte: 571 Aquiraz: 209 Itaitinga: 160 Russas: 158 Morada Nova: 129 Pacatuba: 125 Quixadá: 116 Tianguá: 115

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

No período, o Ceará criou 6.057 novos empregos, o segundo melhor resultado do Nordeste, abaixo da Bahia (27,6 mil).