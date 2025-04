Enel Ceará fica entre as 10 piores empresas de fornecimento de energia do Brasil; veja ranking

A Enel Ceará, responsável pela distribuição de energia no Ceará, ficou entre as dez concessionárias brasileiras com pior desempenho na continuidade do fornecimento de energia elétrica.

O resultado foi divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nesta terça-feira (2). Considerando as 31 concessionárias de grande porte avaliadas, a Enel Ceará ficou na 24ª posição.

O Desempenho Global de Continuidade é relativo ao ano de 2024 considera a duração e a frequência das interrupções de energia em relação ao limite estabelecido pela Aneel.

No ano passado, a Enel Ceará ficou na 18º posição de 29º concessionárias avaliadas. O indicador classifica as concessionárias com mais de 400 mil unidades consumidoras.

A nota do DGC deste ano foi 0,82, resultado pior que do ano anterior, de 0,80 — quanto menor o indicador, melhor a avaliação da empresa. A concessionária melhor avaliada é a CPFL Santa Cruz, que atende as regiões paulistas de Itapetininga e Ourinhos, tem nota 0,58.

Nesta semana, a Enel Ceará pediu a antecipação da renovação de sua concessão de distribuição de energia por mais 30 anos. O pedido deve ser avaliado pela Aneel.

A concessionária do grupo italiano Enel em São Paulo está na 21ª posição. Já Enel Rio de Janeiro ficou na 27ª posição.

A reportagem procurou a Enel Ceará para comentar o resultado. Quando a empresa se manifestar, a matéria será atualizada.

INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA

O desempenho é medido a partir da frequência de interrupções e a duração das interrupções no fornecimento de energia.

Ao longo de 2024, os consumidores atendidos pela Enel Ceará registraram uma média de 4,19 interrupções. O número é abaixo do limite estabelecimento pela Aneel, de 6,46.

As interrupções no fornecimento de energia no Ceará duraram cerca de 9,68 horas — ligeiramente abaixo do limite estipulado de 9,85 horas.