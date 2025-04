Com pico de 1,7 milhão de espectadores, Campeonato Cearense foi sucesso de audiência no SVM

Dois anos após o retorno do Campeonato Cearense para as transmissões do Sistema Verdes Mares, o torneio segue sendo um dos principais investimentos da empresa durante o primeiro semestre, sempre com grande adesão da audiência.

No Campeonato deste ano, a média de audiência por cada partida superou a marca de 1 milhão de pessoas. A final do campeonato, realizada no dia 22 de março, registrou pico de 39,6 pontos de audiência (1,7 milhão de espectadores), com média de 32 pontos, ficando acima da média dos principais campeonatos estaduais do Brasil.

Na TV Verdes Mares, a audiência do Campeonato Cearense em 2025 foi quatro vezes maior que a da emissora em segundo lugar no mesmo horário.

Diferentes ações foram realizadas e ofertadas para as marcas que investiram no patrocínio da transmissão do Campeonato Cearense 2025, como forma de aproximar o público, tanto por meio de iniciativas digitais, como banners no portal do Diário do Nordeste, quanto por ações presenciais, que envolviam a participação direta nos jogos.

Neste ano, o SVM ofertou sete cotas de patrocínio, todas adquiridas, para as transmissões do Cearense. As marcas foram:

Betnacional

Esmaltec

Indaiá

Nacional Gás

Normatel

Servinac

Unifor

Segundo Gustavo de Negreiros, Gerente de Esportes do SVM, a transmissão deste ano contou com programas especiais, como o Globo Esporte realizado diretamente do Castelão. Além disso, houve a produção de novos programas, como o “Jogada Aquecimento”, transmitido na TV Diário, Verdinha, no Diário do Nordeste e no YouTube do Jogada.

“O Campeonato Cearense foi um sucesso para a gente esse ano, a gente conseguiu avançar com relação ao ano passado, consolidar ainda mais a competição com transmissão da TV Verdes Mares. A gente teve muita novidade nos outros veículos também, na Verdinha, na TV Diário, no Diário do Nordeste”, avalia o gestor.

De acordo com Rubens Domene, diretor comercial da Esmaltec, a participação deste ano foi uma estratégia voltada para alavancar uma nova linha de produtos. “A participação na TV, através dos testemunhais dos apresentadores nos intervalos, foi uma ação de destaque, pois utilizamos o espaço para divulgar nossos novos fogões da Linha Ideal, consolidando, ainda mais, a nossa marca no mercado cearense.”

Já Ana Quezado, Diretora de Comunicação da Unifor, destaca ações interativas que foram realizadas durante a transmissão, como jogo da memória, roleta e chute a gol, que estimularam a participação direta do público.

“Além disso, a exibição de comerciais e vídeos focados na graduação EAD, mostrando a infraestrutura de qualidade e as bolsas de estudo, também teve um impacto positivo na comunicação dos nossos diferenciais”, comenta a Diretora de Comunicação.

No caso da Normatel, uma das ações envolveu a ida da taça do Campeonato Cearense para uma das lojas da marca, permitindo que os clientes pudessem tirar uma foto com o troféu.

"Tivemos um bom retorno. A entrega de mídia foi além das expectativas, bem como a repercussão do nosso patrocínio no campeonato", reforça Antônio Mello Junior, Diretor Comercial da Normatel.

“Uma das ações que mais destaco é o Chute ao Gol, que foi um grande sucesso. Foi muito legal ver as crianças abraçando e interagindo com o nosso Pratinha, tirando fotos e vivendo esse momento especial. O mais interessante foi que essa ativação engajou pessoas de todas as idades e torcedores dos dois times, Ceará e Fortaleza, reforçando o espírito esportivo e a conexão da Nacional Gás com o público”, avalia Otávio Francesconi, Trainee de Marketing da Nacional Gás.

De acordo com Christina Larroude, diretora de Marketing da Minalba Brasil, a participação da Indaiá no Campeonato Cearense é uma estratégia para aproximar ainda mais a marca do compromisso de estar presente no dia a dia dos cearenses.

“Além disso, o Campeonato Cearense representa nossa maior aposta em visibilidade, sendo uma plataforma estratégica para dar ainda mais grandeza ao lançamento da nova Indaiá. O alcance expressivo da competição, aliado a formatos inovadores e não interruptivos, como a split screen, potencializa nossa comunicação e permite uma conexão mais fluida e imersiva com o público”, ressalta.

Na avaliação de Vicente Júnior, presidente do Grupo Servnac, “houve um aumento de mais de 100% na visibilidade da marca”. Dessa forma, as iniciativas promovidas pela empresa, como campanhas publicitárias, eventos promocionais e ações de responsabilidade social foram bem recebidas pelo público do SVM.