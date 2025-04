No segundo capítulo da novela "Vale Tudo", exibido nessa terça-feira (1º), a vilã Maria de Fátima (Bella Campos) vendeu a casa da família, com a mãe dentro, e fugiu para o Rio de Janeiro (RJ). Na cidade, ela usou a quantia para renovar o guarda-roupa e se hospedar no hotel Copacabana Palace, um dos mais luxuosos do mundo.

Quanto custa a diária no hotel?

Localizado na Praia de Copacabana, região nobre da capital fluminense, o estabelecimento possui 239 apartamentos suítes, com vista para oceano, praia, cidade ou variada.

O preço de uma diária para uma pessoa no local custa de R$ 4.443 a R$ 34.866, dependendo do tipo de acomodação, conforme informações do site oficial do hotel nesta quarta-feira (2). As tarifas podem variar ao longo do ano, devido à alta e à baixa procura.

Além das acomodações glamourosas, o Copacabana Palace também possui SPA, quadra de tênis, piscina semiolímpica e center fiteness. Entre os três restaures que dispõe, dois possuem Estrela Michelin — atribuída a locais que oferecem uma experiência gastronômica excepcional, conforme o Guia Michelin.

A hospedagem de Maria de Fátima no endereço luxuoso, por onde já passaram nomes como Madonna, Justin Bieber, Mick Jagger e Rainha Elizabeth II, faz parte de um plano da personagem para impressionar o modelo César (Cauã Reymond), seu único contato na cidade e que pode dar o empurrão que ela precisa na profissão de influencer.

