Globo divulga primeiras imagens do remake de 'Vale Tudo'; saiba previsão de estreia da novela

A TV Globo divulgou, nessa terça-feira (7), as primeiras imagens do remake da novela "Vale Tudo", clássico dos anos 1988. A produção começou a ser gravada em Foz do Iguaçu (PR) em dezembro e tem previsão de estreia em março.

Escrita por Manuela Dias, a produção tem no elenco nomes como das atrizes Taís Araujo, Bella Campos, Alice Wegmann, que já aparecem nas primeiras cenas ambientadas na cidade do Paraná. Outros atores, como Cauã Reymond, Antonio Pitanga e Lucas Leto, também estarão presentes nos primeiros capítulos da trama.

De acordo com a Globo, cerca de 130 pessoas participaram diariamente dos trabalhos nos sets, entre atores, equipe técnica e 60 figurantes. Para evitar o período de alta temporada, quando a Cidade recebe milhares de turistas, as gravações foram adiantadas. Durante 11 dias, as cenas foram registradas em dez locações diferentes, com destaque para o Parque Nacional do Iguaçu.

Saiba os bastidores das imagens divulgadas

A atriz Taís Araújo dá vida a Raquel, uma guia turística que trabalha mostrando as belezas de Foz do Iguaçu aos visitantes. A filha dela, Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, é uma jovem que não se interessa para rotina da Cidade e que tem o sonho de ser influenciadora digital.

Ao mesmo tempo em que Raquel mostra aos turistas as belezas das Cataratas do Iguaçu, Maria de Fátima participa de seu primeiro ensaio como modelo, dando início à jornada de querer enriquecer. O ensaio fotográfico é conduzido por Solange Duprat (Alice Wegmann), diretora da renomada agência de conteúdo Tomorrow, ao lado de seu assistente, Sardinha (Lucas Leto).

Na sequência, Maria de Fátima aparece como coadjuvante, vestindo capas de chuva estilosas, enquanto César (Cauã Reymond), um homem intrigante que ela acaba de conhecer, e outras modelos brilham como protagonistas do ensaio. A gravação conta ainda com a participação especial da top model Carol Trentini, que integra a cena como parte do elenco convidado.

Veja as fotos divulgadas

Legenda: Taís Araújo e Bella Campos serão mãe e filha em Vale Tudo. Foto: Divulgação / Globo

Legenda: Alice Wegmann será Solange Duprat, diretora da renomada agência de conteúdo Tomorrow Foto: Divulgação / Globo

Legenda: Maria de Fátima, que tem o sonho de ser influenciadora, será figurante em um ensaio fotográfico de Solange Duprat. Foto: Divulgação / Globo

Legenda: Cauã Reymond viverá César, modelo da agência Tomorrow. Foto: Divulgação / Globo

Remake do clássico

"Vale Tudo" será o terceiro remake na faixa das 21h da Rede Globo em três anos, e o primeiro de uma trama que não se passa no meio rural. A novela que foi ao ar em 1988 contou com nomes de peso no elenco, como Regina Duarte (Raquel), Glória Pires (Maria de Fátima), Antônio Fagundes (Ivan), Beatriz Segall (Odete Roitman), Carlos Alberto Riccelli (César) Renata Sorrah (Heleninha), Cássio Gábus Mendes (Afonso), Nathalia Timberg (Celina), Cássia Kis (Leila) e Reginaldo Faria (Marco Aurélio).

