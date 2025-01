Às vésperas da estreia do BBB 25, Tiago Leifert assina contrato com SBT, diz colunista

O apresentador Tiago Leifert acertou seu retorno à televisão aberta. Ele será o novo narrador esportivo do SBT, após assinar contrato com a emissora da família Abravanel nesta quarta-feira (8), de acordo com informações do colunista Gabriel Vaquer, do blog F5.

O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias, já que a estreia do ex-Globo está programada para 21 de janeiro. Na oportunidade, Leifert vai comandar a transmissão da partida entre Benfica e Barcelona pela Uefa Champions League.

Embora esteja de férias no exterior, o ex-apresentador do Big Brother Brasil (BBB) retornará ao Brasil para gravação de chamadas da programação do SBT. O novo narrador também será responsável por transmissões da Copa Sul-Americana.

No primeiro momento, a ideia é que Tiago Leifert fique apenas no departamento de esportes da emissora, que tem o objetivo de expandir o faturamento no mercado publicitário.

Em outubro de 2021, Tiago revelou que sairia da Globo após cerca de 13 anos de emissora. Nesse período, ele esteve à frente do BBB entre 2017 e 2021. O comunicador também trabalhou na Amazon Prime Video e no Globoplay, narrando jogos em 2022.

Desde então, o apresentador tem um canal no Youtube para falar de futebol. Mesmo sendo contratado pelo SBT, o trabalho por meio da plataforma deve continuar.