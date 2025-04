'Somos casados no papel', diz Gracyanne Barbosa sobre relação com Belo

Após deixar o BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa voltou a falar sobre o relacionamento com Belo em entrevista. Ela revelou que segue casada com o artista no papel. Atualmente, o artista namora a influenciadora Rayane Figliuzzi.

“Estou solteira já tem um ano, somos casados no papel, ainda não sentamos e conversamos”, disse, ao Gshow.

Gracyanne, no entanto, agora quer colher os frutos de sua participação no reality show global. "A gente tem muito mais para conversar ainda, no tempo de Deus. Estou focada em colher os frutos do BBB e ele com uma carreira maravilhosa. Mas vida pessoal é coisa do futuro e ele a Deus pertence”.

A influenciadora também disse ainda que não está nem aberta nem fechada para novos relacionamentos.

"No BBB, estava fechada para um novo amor. No momento, não estou nem aberta, nem fechada. Estou me curtindo, ressignificando. Quando você passa muito tempo com uma pessoa, acaba vivendo um pouco a vida dela. Preciso de um tempo para voltar a me conhecer, viver coisas, curtir, viajar, focar na minha família, levar minha mãe para viajar”. Gracyanne Barbosa Ex-BBB

Belo e Gracyanne Barbosa ficaram juntos por 16 anos, até o anúncio da separação em abril de 2024.