Quem é Rayane Figliuzzi, nova namorada de Belo hospedada na cabine de luxo em navio do cantor

Belo embarcou nesta semana no próprio navio temático rumo aos sete mares, mas ele não está sozinho. A modelo Rayane Figliuzzi está acompanhando o pagodeiro na embarcação, onde está hospedada em um quarto de luxo junto do cantor.

De acordo com o Extra, Rayane não embarcou no navio junto com Belo. Ela teria embarcado a bordo de um helicóptero contratado pelo cantor. A cabine onde o casal está hospedado custa R$ 50 mil e fica em uma área exclusiva da embarcação conhecida como Yatch Club, com restaurantes, bar e piscinas que outros hóspedes não podem usufruir.

A jovem é chamada por amigos do pagodeiro como a "primeira-dama" do navio. Nas redes sociais, Rayane se utiliza da oportunidade para vender conteúdos exclusivos da rotina marítima por R$ 19,90, em um canal no Instagram.

Essa não é a primeira vez que a modelo aparece acompanhada de uma personalidade da música. Em 2020, ela ganhou holofotes por ser a parceira do rapper norte-americano Tyga, na passagem dele pelo Brasil. Os dois se conheceram através de um amigo em comum, e logo ela se tornou presença constante nas visitas dele pelo País.

Natural de Petrópolis, Ray se descreve nas redes sociais como atriz e empresária. Apesar do luxo, a jovem tem passagem pela polícia por estelionato e por supostamente fazer parte de uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito. Ela chegou a ser presa em 2022. O mandato dela foi cumprido em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

Atualmente, a moça trabalha como modelo em eventos, catálogos e chegou a fazer curso de interpretação na escola do diretor Wolf Maya. Ela também é mãe de um bebê de 3 anos de idade e já teve um cargo comissionado na Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro — CEPERJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança.