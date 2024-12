Megan Fox e Machine Gun Kelly terminam relacionamento semanas após anúncio da gravidez, diz site

O relacionamento entre a atriz Megan Fox e o músico Machine Gun Kelly terminou semanas após o casal anunciar a gravidez do primeiro filho deles, segundo informação exclusiva do TMZ. Eles tinham anunciado a gravidez no dia 11 de novembro. No entanto, uma fonte próxima aos dois declarou que eles romperam já no fim de semana de Ação de Graças, feriado celebrado no dia 28 de novembro.

Os dois estavam juntos em Vail, Colorado, nos Estados Unidos, quando Megan encontrou um "material perturbador" no celular de MGK. Com isso, pediu para o marido deixar a viagem mais cedo. Desde então, eles não se viram.

A separação ocorre em um momento delicado, já que Megan espera o primeiro filho dos dois, depois de sofrer um aborto espontâneo. O "bebê arco-íris" deve nascer em março de 2025. O TMZ demandou a assessoria dos artistas sobre o assunto, mas nenhum dos dois se pronunciou sobre o término.

Megan já tem três filhos: Noah, 11 anos, Bodhi, 9 anos, e Journey, 7 anos. Eles são fruto do relacionamento dela com o ex-marido, o ator Brian Austin Green.

Relacionamento de Megan e MGK

Em 2020, Megan Fox e Machine Gun Kelly assumiram o relacionamento após se conheceram durante as gravações do filme “Midnight in the Switchgrass”.

Eles noivaram em 2022. Na época, o cantor compartilhou que o anel de noivado possui espinhos, porque "o amor é dor". Conforme o portal Yahoo, Gun Kelly ainda afirmou, em entrevista à Vogue, isso era para evitar que Megan retirasse a peça do dedo.

Já no começo de novembro deste ano, anunciaram a gravidez. O término teria ocorrido entre o final de novembro e começo de dezembro.