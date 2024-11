Megan Fox anuncia que está grávida de 'bebê arco-íris': 'Bem-vindo de volta'

A atriz estadunidense Megan Fox, de 38 anos, anunciou estar grávida do primeiro filho dela com o marido Machine Gun Kelly, após ter tido um aborto espontâneo. No final da tarde desta segunda-feira (11), compartilhou a foto de um teste de gravidez positivo. "Nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta", escreveu na legenda do Instagram.

Além da foto do teste, também publicou a imagem em que ela aparece segurando a barriga. O rapper Machine Gun Kelly, também conhecido como MGK, foi marcado na publicação, confirmando a paternidade dele.

Megan já tem três filhos: Noah, 11 anos, Bodhi, 9 anos, e Journey, 7 anos. Eles são fruto do relacionamento dela com o ex-marido, o ator Brian Austin Green.

Relacionamento de Megan e MGK

Em 2020, Megan Fox e Machine Gun Kelly assumiram o relacionamento após se conheceram durante as gravações do filme “Midnight in the Switchgrass”.

Eles noivaram em 2022. Na época, o cantor compartilhou que o anel de noivado possui espinhos, porque "o amor é dor". Conforme o portal Yahoo, Gun Kelly ainda afirmou, em entrevista à Vogue, isso era para evitar que Megan retirasse a peça do dedo.