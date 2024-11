'Missão: Impossível 8' ganha primeiro trailer e pode marcar o encerramento da saga

O oitavo filme da saga Missão: Impossível ganhou oficialmente nome e trailer nesta segunda-feira (11). O longa, que conta com Tom Cruise no elenco, leva o título de "O Acerto Final", e foi originalmente programado para ser a parte dois do sétimo filme da franquia, o "O Acerto de Contas", lançado em 2023.

O longa chega aos cinemas em 23 de maio de 2025, mas é esperado que uma estreia aconteça antes, no Festival de Cannes, que também acontece em maio.

Dirigido por Christopher McQuarrie, que comandou os três longas da franquia, o próximo filme contará com os retornos de Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Hayley Atwell, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis e Pom Klementieff.

Apesar de ser de conhecimento público que O Acerto Final seguirá os eventos de Acerto de Contas, pouco se sabe sobre a história. Desta vez, é esperado que Ethan Hunt (Tom Cruise) e seus colegas lutem contra Gabriel (Esai Morales) e tentem encontrar o Sevastopol, submarino onde está o servidor da temível inteligência artificial Entidade.

Os dois últimos filmes da saga Missão: Impossível passaram por diversos adiamentos, tanto pelo impacto da pandemia da COVID-19 quanto pelo longo e complexo processo de filmagens, que incluiu até o uso de um submarino real. Com isso, Acerto de Contas se tornou um dos filmes mais caros da história, e a continuação custou ainda mais, se aproximando de aproximadamente US$ 400 milhões.

O sétimo filme da franquia, lançado com 2023, arrecadou cerca US$ 567 milhões ao redor do mundo e removeu recentemente o "Parte 1" do título.

Confira o trailer