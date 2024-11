Entenda o que é fertilização ROPA, procedimento escolhido por Ludmilla e Brunna

Ludmilla e Brunna Gonçalves revelaram o método escolhido para gerar o primeiro bebê do casal. Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, deste domingo (10), as duas contaram que passarão pela fertilização ROPA, que significa “Reception of Oocytes from Partner” (Recepção de Óvulos da Parceira, traduzido para o português).

Também conhecido como fertilização recíproca, o método permite a participação de duas mulheres em uma só gravidez. Enquanto uma delas doa os próprios óvulos já fecundados, através da fertilização feita com o sêmen de um doador, a outra recebe os óvulos e se torna gestante.

No processo ROPA, ambas as mulheres precisam passar por uma preparação prévia. Ludmilla assumiu o papel de mãe-doadora e precisou se submeter a um tratamento de estimulação ovariana com hormônios por 15 dias. O objetivo era que ela produzisse vários óvulos de uma vez para serem coletados.

Uma vez estimulados, os óvulos passam pela fertilização in vitro, com o esperma de um doador. Com isso, cerca de três dias após este procedimento, quando é confirmado que os óvulos estão fecundados, eles são transferidos para a mãe-gestante. Ela, antes de receber o óvulo que vai gerar a criança, também passou pela preparação do endométrio, que maximiza as chances da gravidez ocorrer.

Além de compartilhar o método que escolheram, o casal contou que toda a fertilização foi feita em uma clínica em Miami, nos Estados Unidos. "Foi um momento muito íntimo e muito marcante. E muito especial. Aí virou uma chavinha nas nossas vidas", afirmou Brunna ao programa da TV Globo.

Como foi a revelação da gravidez?

Ludmilla anunciou que seria mãe em um show da turnê Numanice, em São Paulo, no último sábado (9). Em um vídeo exibido no show, a cantora aparece pintando um quadro e Bruna dançando, grávida. Ao fim, a pintura é relevada: um bebê. Com o anúncio, as duas se emocionaram no palco e choraram abraçadas.

No começo deste ano, casal já havia divulgado sobre o processo de fertilização que estava fazendo. Na ocasião, em entrevista ao podcast Pod Pah, Ludmilla disse que a gravidez sempre foi um sonho para ela e a esposa.

"É seguro, muita gente que tem dificuldade faz, mulheres que estão em um relacionamento hétero usam esse método que vamos fazer. Estou ansiosa pra caramba, não paro de pensar nisso", compartilhou na época.