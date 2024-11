Welder Rodrigues se recupera de cirurgia cardíaca e diz que diagnóstico veio em 'sequência de sorte'

No ar até o início dente mês, como o prefeito Sabá Bodó da novela "No Rancho Fundo", o ator Welder Rodrigues, de 54 anos, revelou, nesse domingo (10), que uma "sequências de sortes" o fez evitar uma parada cardíaca, além de receber um diagnóstico de doença crônica.

Após sentir uma dor no peito, o artista descobriu que tinha duas artérias coronárias entupidas e teve que ser submetido a uma cirurgia no coração. A equipe médica detalhou que as obstruções chegavam a 80%, 60% da luz da artéria (local por onde o sangue passa).

"Foi uma sequência de sortes. Fui ao médico, realizei uma tomografia e, na sequência, disseram: 'O seu coração entupiu'", contou em entrevista ao Fantástico.

No dia do procedimento ele chegou a, inclusive, gravar cenas da antiga novela das 18h. "Fui me informar e ver vídeos sobre como funcionava a aplicação das pontes de safena."

Durante a realização dos exames pré-cirúrgicos, outra surpresa: o ator descobriu que estava diabético. "Eu não sabia e consumia açúcar de forma desesperada. Deixava doces ao lado do meu computador, minha despensa estava cheia. Precisamos pensar sobre o que estamos comendo", detalhou.

Apesar de não desconfiar que poderia ter a doença, Welder confessou que sentiu alguns sintomas, como dormências nas extremidades, mas pensava estarem relacionados ao ritmo intenso de trabalho.

"Recalculei com certeza em relação à alimentação, cheguei em casa no dia que eu soube que estava diabético, fui no armário das guloseimas e fiz um ritual lixo. Sabe quando você faz um ritualzinho? Joguei tudo no lixo", detalhou.

Atualmente, o ator disse que está se recuperando da cirurgia e realizando o tratamento contra a diabete. "Minha recuperação está maravilhosa. É importante tomar medicamentos, obedecer recomendações médicas e fazer a fisioterapia", concluiu.