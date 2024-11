Ausente no 'Criança Esperança', Renato Aragão se emociona com 'Teleton' no SBT aos 89 anos

O humorista Renato Aragão, de 89 anos, foi homenageado no palco do Teleton, do SBT, nesse sábado (9). O eterno Didi Mocó não conseguiu conter a emoção ao receber os aplausos do público durante a atração — essa foi a primeira vez que ele esteve no palco do programa.

Esse ano também marca a ausência do humorista do "Criança Esperança", campanha da Globo no qual participava com frequência e foi, por anos, um dos principais rostos da atração, inclusive apresentando o programa.

As informações são do Splash UOL.

Veja também Zoeira Iza mostra o rosto da filha Nala pela primeira vez Zoeira Matteus e Isabelle, do BBB 24, ficam noivos durante viagem de casal a Paris

A emoção de Renato Aragão começou ao receber os aplausos do público que acompanhava o programa no auditório. "Não sei como agradecer essa gente toda e receber tanto carinho", disse no palco.

Ele ainda recebeu o carinho do apresentador do Teleton em 2024, o apresentador Ratinho. "Realizei um sonho: abracei Renato Aragão no camarim", disse. Em resposta, Renato Aragão chamou: "Venha cá! Dê outro".

A atração do SBT também mostrou outras participações do humorista no Teleton. Em anos anteriores, Renato Aragão havia gravado vídeos para a campanha do SBT. Uma delas, de 1999, foi exibida novamente no sábado.

O humorista foi acompanhado, durante toda a participação no Teleton, da filha mais nova, a atriz Lívia Aragão.