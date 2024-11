Matteus e Isabelle, do BBB 24, ficam noivos durante viagem de casal a Paris

Matteus Amaral e Isabelle Nogueira, do Big Brother Brasil (BBB) 24, ficaram noivos durante a viagem do casal a Paris, na França. O pedido preparado por Alegrete, como o brother ficou conhecido no reality, foi divulgado nas redes sociais.

Em entrevista ao Gshow, Isabelle celebrou o momento e se disse "muito feliz, emocionada e grata" pelo amado. "O Matteus é um príncipe, um grande parceiro, para dividir a vida, sempre alto-astral, me colocando para cima", contou.

No Instagram, Matteus comemorou: "Ela disse sim". Ambos postaram uma galeria de fotos de registros do momento do pedido de casamento.

Confira:

Veja também Zoeira Paulo Vieira e Eduardo Sterblitch estreiam novo quadro do 'Domingão'; saiba mais Zoeira Aos 57 anos, Paula Burlamaqui revela que malha por vaidade e dispara: 'Não acho envelhecer legal' Zoeira Ator Jason Isaacs, o Lúcio Malfoy de ‘Harry Potter’, vem a Fortaleza para evento geek

O casal está junto desde o BBB 24, quando iniciaram um romance no reality show. A relação foi envolta de polêmicas, pois antes Matteus se envolveu com a também participante Deniziane.