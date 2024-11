Aos 57 anos, Paula Burlamaqui revela que malha por vaidade e dispara: 'Não acho envelhecer legal'

A atriz Paula Burlamaqui, de 57 anos, revelou nesta semana que malha por vaidade e disse não gostar de envelhecer. Convidada do videocast de Tati Bernardi, "Desculpa Alguma Coisa", ela falou sobre sua rotina de treinos e sobre como cuida da saúde.

"Desculpa, gente, sou eu. Eu malho por vaidade e tá cada vez mais difícil", disparou na conversa do programa do Universa, da Uol.

"Eu estou sofrendo. Não acho envelhecer legal. Acho envelhecer uma cagada. Eu comecei a ter dificuldade para dormir depois dos 50 anos, a não ter a disposição que eu tinha quando jovem. Eu acordo exausta. Não tenho mais a força física que eu tinha para malhar. Você tem mais ressaca, seu metabolismo já não funciona direito. Minha barriga está um horror, meu pescoço. É uma tragédia. Você tem que fazer análise, tem que ter uma cabeça muito boa... É óbvio que ninguém quer morrer", declarou.

O objetivo da artista é "se manter gostosona": "Eu só penso em me manter gostosona, não penso nem em saúde. Quem pensa em saúde são meus médicos. Eu só penso em não perder meu músculo".

'Hoje ninguém me olha, é uma depressão'

Ela contou ainda que pensa em realizar procedimentos estéticos: "Só vou operar para aumentar minhas horas de malhação".

Durante a conversa com Tati Bernardi, Paula citou um episódio em que foi chamada de "tia" e não gostou. Ela lamentou ainda não ser mais alvo de olhares.

"Hoje ninguém me olha. É uma depressão. É real. Eu sempre fui uma mulher muito bonita, chamava muita atenção. As pessoas me olhavam. Hoje em dia ninguém me olha", opinou.