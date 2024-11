Cariúcha discute ao vivo com Leo Dias em podcast do SBT e fala sobre polêmica com Cartolano; entenda

Durante uma participação no "PodCats", nessa quinta-feira (7), Cariúcha e Leo Dias discutiram ao vivo, deixando Camila Loures e Lucas Guimarães, os apresentadores, constrangidos. Cariúcha chorou e Leo ameaçou deixar o estúdio. Vale lembrar que os apresentam diariamente o programa Fofocalizando, do SBT, às 15h30.

Em um momento da entrevista, os dois foram questionados se já haviam bloqueado algum famoso. Leo, por sua vez, contou que já chegou a bloquear a própria colega. Ao ouvir a fala do parceiro, Cariúcha riu e disse: "Me viu lá no programa, teve que me desbloquear, me desbloqueou". No entanto, Leo não gostou da declaração e disparou: "Meu amor, se eu quisesse, você não estaria no programa, você sabe disso". Em seguida, Cariúcha contou: "É porque você pediu minha cabeça", deixando o jornalista ainda mais irritado.

Os dois começaram a gritar ainda mais alto, quando Leo relembrou outra situação entre os dois. Segundo ele, Cariúcha se vitimizou e se posicionou ao lado dos trabalhadores para viralizar nas redes sociais. "Ela está querendo botar assim 'vocês brancos só se preocupam com ricos famosos, eu, que sou preta, me preocupo com os trabalhadores' [...] Ela queria botar assim 'vocês são os vilões e eu sou boazinha'. Ela pega os cortes bons para ela e encaminha para todas as páginas de fofoca", pontuou ele.

A cantora afirmou que nunca fez nada para bombar nas redes sociais. "Eu não faço corte, eu viralizo naturalmente. Não faço isso não, eu juro por Deus. Eu juro pela vida do meu filho que eu não faço isso. Ele acha que eu mando nas páginas", disse ela, se defendendo.

Em seguida, a apresentadora começou a chorar, foi quando Léo levantou e ameaçou sair do programa. "Eu vou embora, hein?", disse ele. "Não gosto de ser acusada de uma coisa que eu não fiz", se defendeu Cariúcha. "Vai chorar agora?", questionou o jornalista.

Ainda durante o podcast, Cariúcha fez comentários sobre Cartolano, outro apresentador do programa. "O Cartolano é um caso sério, é meio estranho. Eu não sei o que ele quer da vida, namora uma menina há um ano, nunca posta foto dela. Sabe o que estou achando do Cartolano? Que ele está com essa garota até achar coisa melhor", disparou ela.

A ex-peoa ainda continuou: "Ele tem a foto da ex-mulher dele no feed. Como é que eu vou namorar o cara um ano e ele tem foto da ex do feed? Ahhh… Todo mundo quer ser valorizado", disse ela e depois chegou a falar que "ninguém aguenta" o rapaz.

Cariúcha não compareceu ao Fofocalizando após discussão

Cariúcha não esteve presente no programa que apresenta ao lado de Leo Dias nesta sexta (8), o Fofocalizando. Nas redes sociais, internautas especularam que ela teria sido afastada pelos comentários feitos durante sua participação no PodCats.

Apesar dos boatos, a apresentadora garantiu que não foi afastada pelo SBT, mas que pediu para não comparecer ao programa hoje, pois está passando por problemas pessoais.

"Passando aqui pra desmentir algumas matérias falando que o SBT me afastou, me demitiu. É mentira. Pelo contrário, o SBT me abraça muito. E eu que liguei para a direção do SBT, pedi hoje o dia porque estou com problemas pessoais, não estou me sentindo muito bem", esclareceu.

A apresentadora ainda garantiu que estará de volta na apresentação do programa na segunda-feira (11).