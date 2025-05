Fãs podem adquirir violão e carro de Marília Mendonça em ação solidária; saiba como participar

E se você pudesse ter o violão e até o carro de Marília Mendonça? Uma ação especial celebra o legado da artista por meio da possibilidade de fãs adquirirem itens pessoais da rainha da sofrência.

Informações sobre a iniciatica foram publicadas nas redes sociais de Marília. "Por apenas R$ 2 você pode levar o violão da Marília Mendonça + 200 mil. E o carro dela + 200 mil, ou R$ 500 mil no Pix, se preferir", diz o texto.

Segundo a publicação, todo o resultado arrecadado será destinado ao Instituto Marília Mendonça. Além disso, o anúncio exalta a trajetória da artista, falecida em 5 de novembro de 2021 vítima de um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais.

"Marília Mendonça foi muito além dos palcos. Ela tocou vidas com sua verdade, sua voz e sua generosidade. E agora você pode fazer parte de uma ação especial que carrega um pedacinho desse legado. Itens marcantes da sua história estão presentes em uma homenagem feita com carinho e respeito".

Trajetória de Marília Mendonça

Marília Mendonça era natural de Cristianópolis, cidade do interior de Goiás, e ficou reconhecida como líder do feminejo, sertanejo feito por mulheres. A maciça contribuição da artista revolucionou o universo da música sertaneja entre as décadas de 2010 e 2020.

Apesar de ter lançado o EP de estreia em 2015, foi o DVD homônimo de 2016 que lhe concedeu certificado de tripla platina pelas 240 mil cópias vendidas. A canção "Infiel", incluída no álbum, tornou-se uma das músicas mais tocadas no Brasil e recebeu certificado de disco de diamante triplo, fazendo Marília ganhar visibilidade nacional.

O segundo álbum, "Realidade", foi lançado em 2017 e recebeu uma indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Além disso, em 2019 lançou "Todos os Cantos", projeto roteirizado com shows gravados pela cantora em todas as capitais do país. Em Fortaleza, o lugar escolhido para a gravação foi o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.