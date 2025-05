Previsão do signo de Libra para hoje, 11 de maio

Neste domingo, os caminhos começam a se abrir. Mas antes da luz, muita gente está tendo que atravessar a própria noite escura — aquela fase em que parece que nada anda, mas por dentro muita coisa já está mudando.

A Lua segue em Escorpião e isso mexe com o que está escondido. Emoções guardadas, resistências internas, medos antigos. É como no conto da Bela Adormecida: algo em nós foi colocado pra dormir, mas está começando a despertar.

Esse processo tem tudo a ver com morte e renascimento. É profundo, às vezes dolorido, mas necessário. Por isso, não subestime o poder de um bom descanso. O sono cura. Quando a gente repousa, o corpo se reorganiza, as células se renovam e até a alma parece encontrar mais espaço.

Hoje, em vez de tentar resolver tudo, tente contemplar. Silenciar um pouco. Como a lagarta que se recolhe antes de virar borboleta, esse momento pede pausa antes da transformação que a Lua Cheia trará nos próximos dias.

Signo de Libra hoje

Seus relacionamentos estão te mostrando o que você precisa ver em si. Antes de apontar o que falta no outro, olhe com carinho para as suas próprias ausências. O amor começa no espelho.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.