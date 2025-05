Descubra como é a mãe de cada signo: o que agrada, como ama e como presentear neste Dia das Mães

Tem a mãe que diz “leva um casaquinho”, a que manda mensagem quando você some do WhatsApp, a que cuida do mundo inteiro e esquece de si. Tem a mãe doce, a brava, a prática, a sensível, a cheia de conselhos, a que te incentiva a voar — e também aquela que gostaria de te manter no ninho pra sempre. A astrologia explica: cada signo tem seu jeito de maternar, nutrir e demonstrar amor.

Na astrologia, o símbolo mais profundo da maternidade é a Lua. Ela representa o cuidado, o instinto, o acolhimento — e também a nossa relação com a mãe que tivemos ou que fomos. Mas além da Lua, o signo solar também revela muito sobre o jeito da mulher exercer a maternidade. E como o domingo já é o Dia das Mães, que tal conhecer o estilo materno de cada signo e descobrir como agradar a sua mãe de forma personalizada?

A seguir, trago um retrato simbólico das mães de cada signo — com sugestões práticas para celebrar esse dia especial.

Mãe de Áries

A mãe ariana é ativa, direta e corajosa. Gosta de filhos independentes e não tem muita paciência para manha. Mas se você estiver em apuros, é ela quem vai te defender com unhas e dentes.

Dica de presente: uma experiência que envolva aventura ou movimento, como uma aula de dança, um passeio ao ar livre ou um tênis estiloso.

Como agradar: surpreenda com uma mensagem espontânea e elogios sinceros — ela ama autenticidade.

Mãe de Touro

A mãe taurina é estável, carinhosa e muito ligada ao conforto. Gosta de alimentar, abraçar e garantir que tudo esteja bem.

Dica de presente: algo que estimule os sentidos: um café da manhã ou um almoço especial, uma vela aromática ou um roupão macio.

Como agradar: esteja presente, dê um bom abraço e aproveite para conversar sem pressa.

Mãe de Gêmeos

A geminiana é comunicativa, curiosa e jovem de espírito. Ama trocar ideias, contar histórias e manter a mente em movimento.

Dica de presente: um bom livro, um podcast personalizado com mensagens da família ou uma oficina criativa.

Como agradar: converse com ela! Uma ligação cheia de novidades pode ser o melhor presente.

Mãe de Câncer

A canceriana é a própria maternidade em forma de gente. Emocional, acolhedora e protetora, vive pelos filhos.

Dica de presente: algo feito à mão ou com valor afetivo, como um álbum de fotos ou uma carta escrita a próprio punho.

Como agradar: diga o quanto ela é importante na sua vida. Ela precisa ouvir (e vai chorar).

Mãe de Leão

A leonina é vibrante, generosa e apaixonada. Gosta de ver os filhos crescendo com autoestima e brilho próprio.

Dica de presente: algo que a faça se sentir especial, como uma maquiagem nova, um objeto de decoração ou um jantar elegante.

Como agradar: faça uma homenagem pública ou poste uma foto com ela nas redes. Ela vai amar!

Mãe de Virgem

Prática, atenta e organizada, a virginiana é aquela que pensa nos detalhes antes mesmo que você perceba.

Dica de presente: um planner bonito, itens de papelaria ou algo que facilite a rotina dela.

Como agradar: ajude com alguma tarefa, mostre que você notou o esforço que ela faz por todos.

Mãe de Libra

Elegante, gentil e conciliadora, a mãe libriana valoriza harmonia e beleza nos relacionamentos.

Dica de presente: um perfume delicado, flores, ou uma peça de decoração charmosa.

Como agradar: crie um clima bonito — uma mesa bem posta, uma conversa com respeito e amor.

Mãe de Escorpião

Intensa e emocional, a mãe escorpiana se conecta profundamente com os filhos. Pode ser controladora, mas ama com alma.

Dica de presente: um livro de mistério, uma sessão de terapia holística ou algo que estimule o autoconhecimento.

Como agradar: seja verdadeiro. Ela sente tudo — e preza pela profundidade do vínculo.

Mãe de Sagitário

A sagitariana é divertida, livre e filosófica. Gosta de conversar sobre a vida e ensinar com bom humor.

Dica de presente: uma viagem, uma aula nova, ou um livro sobre espiritualidade e aventuras.

Como agradar: conte seus planos, seus sonhos — ela ama ver o mundo pelos olhos dos filhos.

Mãe de Capricórnio

Responsável, firme e realista, a capricorniana ama com atitudes. Trabalha duro pelos filhos, mesmo sem fazer alarde.

Dica de presente: algo útil e durável, como uma bolsa elegante ou uma peça de roupa de qualidade.

Como agradar: reconheça tudo que ela já fez por você. Ela não diz, mas sente.

Mãe de Aquário

Inovadora e livre, a mãe aquariana estimula a individualidade dos filhos. Pode parecer distante, mas é profundamente leal.

Dica de presente: algo criativo e fora do comum — como uma peça de arte, um curso diferente ou um presente tecnológico.

Como agradar: respeite o tempo dela e compartilhe ideias. Ela ama boas conversas.

Mãe de Peixes

Sensível, doce e sonhadora, a pisciana vive com o coração aberto. Às vezes se confunde com as emoções dos filhos, mas é puro amor.

Dica de presente: algo ligado ao mundo sensível: um difusor de aromas, uma playlist personalizada, ou um dia de spa.

Como agradar: escreva algo bonito. Ela guarda cartas, bilhetes e lembranças para sempre.

E se você for mãe?

Observe a sua Lua no mapa astral. Ela revela o seu estilo de cuidado, o que você precisa emocionalmente e o jeito como acolhe (inclusive a si mesma). E celebre: maternar é também um gesto de amor próprio.

Feliz Dia das Mães a todas as mulheres que nutrem o mundo — com presença, paciência, poesia ou potência. Cada uma à sua maneira, cada uma com seu céu.

