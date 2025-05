Amanda Kimberlly celebra primeiro Dia das Mães com a filha que tem com Neymar

A influenciadora digital Amanda Kimberlly celebrou, neste domingo (11), seu primeiro Dia das mães. Ela é mãe de Helena, de 10 meses, fruto do breve affair que teve com o jogador de futebol Neymar.

No Instagram, Amanda se declarou à filha, e disse que a bebê a faz querer ser melhor. “Quando te segurei nos braços pela primeira vez, eu entendi o verdadeiro significado do amor. Aquele amor que não precisa de palavras, que transborda em silêncio, que é força e doçura ao mesmo tempo. Você tem sido luz nos meus dias, você é a prova viva do amor de Deus. Você é um pedacinho do céu que o Senhor confiou aos meus braços”, iniciou.

“Obrigada por me escolher para ser sua mãe, um papel que me honra, me desafia e me completa todos os dias. A missão mais linda e desafiadora que o Senhor me deu. A cada sorriso seu, a cada olhar curioso, meu coração se enche de esperança e de gratidão. Você me faz querer ser melhor todos os dias, por você, para você. Feliz nosso primeiro Dia das Mães. Com todo o amor do mundo, mamãe”.

Mensagens de carinho

Nos comentários, a dupla recebeu mensagens de carinho. “Muito lindo te ver sendo essa mãezona maravilhosa”, publicou a influenciadora Andressa Castorino. “A melhor mamãe que essa princesa poderia ter”, escreveu uma seguidora de Amanda.