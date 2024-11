Neymar posta foto pela primeira vez com a filha Helena: '03 do papai'

O jogador Neymar publicou, pela primeira vez, uma foto ao lado da terceira filha, Helena, de 4 meses, fruto do breve affair do atleta com a modelo Amanda Kimberlly. Nos Stories do Instagram, o futebolista apareceu em um registro, segurando a criança no colo. "03 do papai", escreveu ele na legenda sobre a caçula.

Neymar chegou ao Brasil nessa quinta-feira (7) para comemorar o aniversário de 1 ano da outra filha, Mavie, de 1 ano. A influenciadora Bruna Biancardi, namorada do jogador e mãe da menina, revelou que a celebração acontece no próximo sábado (9), na mansão da família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Nascimento de Helena, filha mais nova de Neymar

A influenciadora Amanda Kimberlly compartilhou no Instagram, em julho, fotos do parto da pequena Helena. Além de Neymar e dos familiares da modelo, Davi Lucca, filho mais velho do atleta, acompanharam o nascimento da bebê. Rafaella, irmã do jogador, é muito amiga de Amanda, e foi escolhida para ser a madrinha da criança.

O jogador é pai de Davi Lucca, seu primogênito de 13 anos, Mavie, de 1 ano, e Helena, de 4 meses.